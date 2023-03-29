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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:43

Россия ожидает процедуры арбитража против США из-за непредставленных дипломатам виз

29 марта 2023, 10:42
Представители российской власти с надеждой ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерреш начнет арбитраж против США, чтобы разрешить вопрос о выдаче виз Соединенных Штатов российским дипломатам.

Речь идет о сотрудниках, которые желают работать в постоянном представительстве России при ООН. Это стало известно из сообщения дипломата Дмитрия Полянского, который занимает пост заместителя постпреда РФ при ООН, передает Общественная служба новостей.

Дипломат отметил, что накапливающиеся проблемы не решаются должным образом. Нарушения со стороны Белого дома уже превысили все допустимые объемы. Причем это касается не только России, но и других стран.

По мнению диппредставителя, в отношении американских властей накопилось уже достаточно оснований, чтобы начать арбитражный процесс.

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