Развалины на Новостройке. Прокуроры заставили сровнять с землей аварийные дома

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о развалинах в Кировском округе на улице Новостройка и Южная. Раньше здесь располагались жилые дома, но их признали аварийными и расселили. Однако до сих пор эти дома не разобрали, и они стали представлять опасность для жителей.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что дома должны были сровнять с землей, однако органы местного самоуправления не до конца выполнили свою работу.
«Установлены факты частичного сноса аварийных жилых домов, оставления разрушенных строительных конструкций, частей неснесенного фундамента и стен, строительного мусора. При этом мер по ограждению опасных мест не принято, что не исключает доступ на территорию третьих лиц, в том числе несовершеннолетних и создает угрозу жизни и здоровью граждан», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
После проверки прокурор Кировского округа Омска обратился в суд, чтобы там признали бездействие местных властей незаконными и обязали полностью разрушить аварийные дома, а также вывезти строительный мусор.
В суде требования прокуратуры удовлетворили, исполнение судебного решения стоит на контроле надзорного ведомства.
Ранее Горлд55 сообщал, что список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки. Речь идет о четырехэтажном кирпичном доме на улице Химиков, 57 (1964 года постройки) и двухэтажном кирпичном доме на улице 3-я Железнодорожная, 8. Расселить эти дома должны до конца 2030 года.