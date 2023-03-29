Развалины на Новостройке. Прокуроры заставили сровнять с землей аварийные дома

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о развалинах в Кировском округе на улице Новостройка и Южная. Раньше здесь располагались жилые дома, но их признали аварийными и расселили. Однако до сих пор эти дома не разобрали, и они стали представлять опасность для жителей.