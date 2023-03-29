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Развалины на Новостройке. Прокуроры заставили сровнять с землей аварийные дома

29 марта 2023, 05:40
Фото: прокуратура Омской области

В Омске нашли незаконные развалины аварийных домов

Дома расселили и начали разбирать, однако их разрушение оказалось недостаточным.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о развалинах в Кировском округе на улице Новостройка и Южная. Раньше здесь располагались жилые дома, но их признали аварийными и расселили. Однако до сих пор эти дома не разобрали, и они стали представлять опасность для жителей.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дома должны были сровнять с землей, однако органы местного самоуправления не до конца выполнили свою работу.

«Установлены факты частичного сноса аварийных жилых домов, оставления разрушенных строительных конструкций, частей неснесенного фундамента и стен, строительного мусора. При этом мер по ограждению опасных мест не принято, что не исключает доступ на территорию третьих лиц, в том числе несовершеннолетних и создает угрозу жизни и здоровью граждан», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: прокуратура Омской области

После проверки прокурор Кировского округа Омска обратился в суд, чтобы там признали бездействие местных властей незаконными и обязали полностью разрушить аварийные дома, а также вывезти строительный мусор.

В суде требования прокуратуры удовлетворили, исполнение судебного решения стоит на контроле надзорного ведомства.

Ранее Горлд55 сообщал, что список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки. Речь идет о четырехэтажном кирпичном доме на улице Химиков, 57 (1964 года постройки) и двухэтажном кирпичном доме на улице 3-я Железнодорожная, 8. Расселить эти дома должны до конца 2030 года. 

Подлежат сносу. Список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки
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#Ольга Акамова#Прокуратура#Дома#Аварийные дома#Развалины#Город#Новости#Омская область
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