Правительство Казахстана отправилось в отставку

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Конституция Казахстана предусматривает передачу правительством полномочий новому составу мажилиса, избранному 19 марта, сообщает Общественная служба новостей. Наибольшее число мест – 62 из 98 – досталось крупнейшей партии страны «Аманату».
Из указа Токаева следует, что правительству необходимо исполнять обязанности до того момента, пока не будет утвержден его новый состав.
После проведения целого ряда консультаций с членами фракций представленных в мажилисе политических партий лидер Казахстана должен будет внести на рассмотрение кандидатуру премьера. О назначении нового главы правительства президент объявит после того, как получит согласие парламентариев.
Членов правительства будут назначать на основе представлений премьера, которые будут получены после консультаций с мажилисом на основании действующего в стране законодательства.