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Правительство Казахстана отправилось в отставку

29 марта 2023, 10:18
Правительство Республики Казахстан, которое возглавлял Алихан Смаилов, в полном составе отправилось в отставку из-за выборов новой нижней палаты парламента – мажилиса. Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Конституция Казахстана предусматривает передачу правительством полномочий новому составу мажилиса, избранному 19 марта, сообщает Общественная служба новостей. Наибольшее число мест – 62 из 98 – досталось крупнейшей партии страны «Аманату».

Из указа Токаева следует, что правительству необходимо исполнять обязанности до того момента, пока не будет утвержден его новый состав.

После проведения целого ряда консультаций с членами фракций представленных в мажилисе политических партий лидер Казахстана должен будет внести на рассмотрение кандидатуру премьера. О назначении нового главы правительства президент объявит после того, как получит согласие парламентариев.

Членов правительства будут назначать на основе представлений премьера, которые будут получены после консультаций с мажилисом на основании действующего в стране законодательства.

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