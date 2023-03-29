Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой он отметил, что Соединенные Штаты против такого закона в Грузии. Однако грузинские власти поддались давлению и согласились на уступки.
Багатурия считает это ошибкой, но признает, что принятое решение было поддержано населением. Он также предупредил о ловушке, которую могут устроить западные страны России, привлекая к ответственности людей в Грузии, которые поступают не так, как хотят США.
Багатурия отметил, что Грузия должна устоять перед давлением Запада, не поддаваясь на провокации, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе.