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Published Сегодня, 20:08

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Updated Сегодня, 20:12

Политик из Грузии рассказал о влиянии США на принятие решений

29 марта 2023, 20:08
О том, как США повлияли на политику Грузии, остановив принятие закона об иноагентах, рассказал лидер партии "Грузинское собрание" Джонди Багатурия.

В интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой он отметил, что Соединенные Штаты против такого закона в Грузии. Однако грузинские власти поддались давлению и согласились на уступки.

Багатурия считает это ошибкой, но признает, что принятое решение было поддержано населением. Он также предупредил о ловушке, которую могут устроить западные страны России, привлекая к ответственности людей в Грузии, которые поступают не так, как хотят США.

Багатурия отметил, что Грузия должна устоять перед давлением Запада, не поддаваясь на провокации, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе. 

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