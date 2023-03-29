Погода в Омской области два дня подряд била рекорды тепла перед похолоданием

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Омске 26 и 27 марта температура побила предыдущие рекорды. Дни были аномально теплыми.
26 марта воздух в Омске прогрелся до +7,7 градусов. Предыдущий рекорд за этот день фиксировали в 2008 году. 27 марта было еще теплее, фиксировали +8,4, что ровно на 1 градус больше, чем в прошлый рекордный день, который был в 2009 году.
Уже с сегодняшнего дня в регион вернется похолодание. На северо-западе днем до +2, а в целом по области — до +8. Усилится ветер, местами пройдут осадки — мокрый снег и дождь. На последние дни месяца обещают рост атмосферного давления. Придет серьезное похолодание. Ночью обещают от -5 до -10, а при ясном небе — до -18. А на день — до +3.