Погода в Омской области два дня подряд била рекорды тепла перед похолоданием

Уже с сегодняшнего дня в регион вернется похолодание. На северо-западе днем до +2, а в целом по области — до +8. Усилится ветер, местами пройдут осадки — мокрый снег и дождь. На последние дни месяца обещают рост атмосферного давления. Придет серьезное похолодание. Ночью обещают от -5 до -10, а при ясном небе — до -18. А на день — до +3.