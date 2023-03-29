Отставка Буркова, сезон клещей и титул самого грязного города в России. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Новость №1. Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку
Сегодня, 29 марта, Владимир Путин принял отставку Буркова. Отметим, что врио назначили главу правительства ДНР Виталия Хоценко. Незадолго до этого «Ведомости» сообщили, что в кремле объявят об отставке губернатора до конца этой недели. Однако еще 25 марта появилась информация об отставке. По данным РБК, в Кремле велись обсуждения об отставке Александра Буркова, хотя его полномочия истекают только в сентябре этого года.
Новость №2. В Омской области клещ укусил 7-летнего мальчика
27 марта в Омской области зафиксировали первый случай укуса клеща. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщают, что в п. Новоомский клещ присосался к 7-летнему мальчику возле дома. Отметим, что Омская область входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту. Также в социальных сетях от омичей уже поступают жалобы. Дело в том, что клещей находят на теле домашних животных, в частности — на собаках, после возвращения с прогулки. В 2023 году на защиту от клещей потратят почти 800 тысяч рублей. Обработкой займутся с 1 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября.
Новость №3. Омск занял последнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
Омск снова стал самым грязным городом в России. Регион занял последнее место в экологическом рейтинге за 2022 год и прошедшую зиму. Отметим, что в 61 «Национальном экологическом рейтинге» от организации «Зеленый патруль» Омск находится на 85 месте из 85. На последнее место повлияла «пробуксовка» мусорной реформы. Однако в целом по стране экологическая ситуация улучшилась. Самым чистым регионом стала Тамбовская область. На втором месте — Белгородская, а на третьем — Республика Алтай.