Отставка Буркова, сезон клещей и титул самого грязного города в России. Омск сегодня

27 марта в Омской области зафиксировали первый случай укуса клеща. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщают, что в п. Новоомский клещ присосался к 7-летнему мальчику возле дома. Отметим, что Омская область входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту. Также в социальных сетях от омичей уже поступают жалобы. Дело в том, что клещей находят на теле домашних животных, в частности — на собаках, после возвращения с прогулки. В 2023 году на защиту от клещей потратят почти 800 тысяч рублей. Обработкой займутся с 1 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября.