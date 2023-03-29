Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Отставка Буркова, сезон клещей и титул самого грязного города в России. Омск сегодня

29 марта 2023, 15:22
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку

Сегодня, 29 марта, Владимир Путин принял отставку Буркова. Отметим, что врио назначили главу правительства ДНР Виталия Хоценко. Незадолго до этого «Ведомости» сообщили, что в кремле объявят об отставке губернатора до конца этой недели. Однако еще 25 марта появилась информация об отставке. По данным РБК, в Кремле велись обсуждения об отставке Александра Буркова, хотя его полномочия истекают только в сентябре этого года.

 

Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Узнать подробнее

Новость №2. В Омской области клещ укусил 7-летнего мальчика

27 марта в Омской области зафиксировали первый случай укуса клеща. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщают, что в п. Новоомский клещ присосался к 7-летнему мальчику возле дома. Отметим, что Омская область входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту. Также в социальных сетях от омичей уже поступают жалобы. Дело в том, что клещей находят на теле домашних животных, в частности — на собаках, после возвращения с прогулки. В 2023 году на защиту от клещей потратят почти 800 тысяч рублей. Обработкой займутся с 1 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября.

Сезон открыт. В Омской области 7-летнего мальчика укусил клещ
Узнать подробнее

Новость №3. Омск занял последнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

Омск снова стал самым грязным городом в России. Регион занял последнее место в экологическом рейтинге за 2022 год и прошедшую зиму. Отметим, что в 61 «Национальном экологическом рейтинге» от организации «Зеленый патруль» Омск находится на 85 месте из 85. На последнее место повлияла «пробуксовка» мусорной реформы. Однако в целом по стране экологическая ситуация улучшилась. Самым чистым регионом стала Тамбовская область. На втором месте — Белгородская, а на третьем — Республика Алтай.

Первый с конца. Омск возглавил десятку аутсайдеров в рейтинге самых грязных городов
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Владимир Путин#Бурков#Александр Бурков#Губернатор#Губернатор области#Отставка#Экология#Клещи#Рейтинг#Рейтинги
Подпишитесь
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Сегодня, 14:46
Врио омского губернатора стал победитель конкурса "Лидеры России"
Сегодня, 16:16
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Сегодня, 10:37
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01