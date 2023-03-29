Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Омская прокуратура начала проверку из-за потопа в Новоалександровке

29 марта 2023, 11:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Паводковые воды подтопили несколько домов в многострадальном поселке Новоалександровка, и в СНТ «Реликт».

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Советского округа начали проверку из-за потопа в Новоалександровке.

В ведомстве установили, что от весеннего паводка пострадали дома в поселке, придомовые территории, а также несколько домовладений и садовых участков в расположенном неподалеку СНТ «Реликт».

В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность противопаводковых мероприятий со стороны местного самоуправления и уполномоченных организаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали о том, что жители поселка пожаловались в соцсетях на невозможность справиться с водой. Снег на полях растаял и затопил в поселке дороги и подполы.

Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Прокуратура#Общество#Город#Проверка прокуратуры#Паводок#Потоп#Жалобы#Соцсети#Весна#Новости#Омск#Омская область#Происшествия
Подпишитесь
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Сегодня, 10:37
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01