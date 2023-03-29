Омская прокуратура начала проверку из-за потопа в Новоалександровке

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Советского округа начали проверку из-за потопа в Новоалександровке.
В ведомстве установили, что от весеннего паводка пострадали дома в поселке, придомовые территории, а также несколько домовладений и садовых участков в расположенном неподалеку СНТ «Реликт».
В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность противопаводковых мероприятий со стороны местного самоуправления и уполномоченных организаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее мы писали о том, что жители поселка пожаловались в соцсетях на невозможность справиться с водой. Снег на полях растаял и затопил в поселке дороги и подполы.