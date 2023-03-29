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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Омичам рассказали о борьбе с пробками из-за ремонта Ленинградского моста

29 марта 2023, 13:01
Фото: Город55
иллюстрация
Пробки по утрам значительно сократились.

В департаменте транспорта сообщили, что пробки по утрам значительно сократились, а все благодаря принятым мерам по снижению плотности и продолжительности заторов, которые появляются из-за капремонта Ленинградского моста.

Например, до ремонта Ленинградского моста проезд от ул. Ватутина до ул. Герцена по метромосту занимал 10 минут. А с 15 февраля по 28 марта время проезда уменьшилось с 30 до 13 минут.

Такая же ситуация на участке от улицы Суворова до Ленинградской площади. Там время проезда до ограничений составляло 5 минут. С 15 февраля по 28 марта поездка в будние дни стала занимать не 30, а 8 минут.

Сейчас ситуацию на дорогах продолжают ежедневно мониторить. Напомним, что частенько в час пик пробки доходили до 10 баллов.

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#Ксения Карагодина#Ленинградский мост#Пробки#Общество#Город#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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