Омичам рассказали о борьбе с пробками из-за ремонта Ленинградского моста

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В департаменте транспорта сообщили, что пробки по утрам значительно сократились, а все благодаря принятым мерам по снижению плотности и продолжительности заторов, которые появляются из-за капремонта Ленинградского моста.
Например, до ремонта Ленинградского моста проезд от ул. Ватутина до ул. Герцена по метромосту занимал 10 минут. А с 15 февраля по 28 марта время проезда уменьшилось с 30 до 13 минут.
Такая же ситуация на участке от улицы Суворова до Ленинградской площади. Там время проезда до ограничений составляло 5 минут. С 15 февраля по 28 марта поездка в будние дни стала занимать не 30, а 8 минут.
Сейчас ситуацию на дорогах продолжают ежедневно мониторить. Напомним, что частенько в час пик пробки доходили до 10 баллов.