Омская прокуратура начала проверку из-за потопа в Новоалександровке

В ведомстве установили, что от весеннего паводка пострадали дома в поселке, придомовые территории, а также несколько домовладений и садовых участков в расположенном неподалеку СНТ «Реликт».



В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность противопаводковых мероприятий со стороны местного самоуправления и уполномоченных организаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.