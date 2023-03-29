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Posted 29 марта 2023, 11:25

Published 29 марта 2023, 11:25

Modified 29 марта 2023, 11:25

Updated 29 марта 2023, 11:25

иллюстрация

Омская прокуратура начала проверку из-за потопа в Новоалександровке

29 марта 2023, 11:25
Фото: 1MI. иллюстрация
Паводковые воды подтопили несколько домов в многострадальном поселке Новоалександровка, и в СНТ «Реликт».

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Советского округа начали проверку из-за потопа в Новоалександровке.

В ведомстве установили, что от весеннего паводка пострадали дома в поселке, придомовые территории, а также несколько домовладений и садовых участков в расположенном неподалеку СНТ «Реликт».

В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность противопаводковых мероприятий со стороны местного самоуправления и уполномоченных организаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали о том, что жители поселка пожаловались в соцсетях на невозможность справиться с водой. Снег на полях растаял и затопил в поселке дороги и подполы.

Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
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