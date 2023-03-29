Новый врио губернатора Виталий Хоценко намерен в ближайшее время приехать в Омск

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Виталий Хоценко, назначенный сегодня врио губернатора Омской области, уже прокомментировал это в своем телеграм-канале.
— Спасибо Президенту Российской Федерации за оказанное доверие! — написал чиновник. — Сделаю все, что в моих силах для реализации уникального потенциала Омской области! Спасибо Александру Леонидовичу Буркову за то прекрасное состояние, в котором он оставил регион!
По словам Хоценко, он в ближайшее время намерен приехать «на вверенную территорию для знакомства с командой». «Первичная информация» о положении дел у него уже есть.
Напомним: сегодня, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.