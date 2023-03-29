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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Новый врио губернатора Виталий Хоценко намерен в ближайшее время приехать в Омск

29 марта 2023, 16:53
Фото: kremlin.ru
иллюстрация
По словам чиновника, регион достался ему «в прекрасном состоянии».

Виталий Хоценко, назначенный сегодня врио губернатора Омской области, уже прокомментировал это в своем телеграм-канале.

— Спасибо Президенту Российской Федерации за оказанное доверие! — написал чиновник. — Сделаю все, что в моих силах для реализации уникального потенциала Омской области! Спасибо Александру Леонидовичу Буркову за то прекрасное состояние, в котором он оставил регион!

По словам Хоценко, он в ближайшее время намерен приехать «на вверенную территорию для знакомства с командой». «Первичная информация» о положении дел у него уже есть.

Напомним: сегодня, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.

 

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#Николай Эйхвальд#Город#Новости
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