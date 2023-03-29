Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Новый омский завод импортозаместит катализаторы для предприятий «Газпрома»

29 марта 2023, 04:51
Фото: Газпромнефть — Каталитические системы
Представители «Газпромнефть — Каталитических систем» обсудили аспекты сотрудничества с коллегами из «Газпром переработки».

Рабочая встреча прошла на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), который наряду с еще пятью предприятиями и управлением по транспортировке жидких углеводородов входит в состав ООО «Газпром переработка». Специалисты обсудили вопросы производства, поставки, технического и сервисного обслуживания катализаторов гидропроцессов для АГПЗ.

«Мы прошли по производственной площадке, увидели и оценили реальные условия применения нашей продукции. В процессе общения со специалистами получили ответы на такие вопросы, как организация выгрузки отработанных и загрузки катализаторов, проведения сульфидирования и пусковых операций, контроль технологического процесса», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию «Газпромнефть — Каталитических систем» Никита Поляков.
Фото: Газпромнефть — Каталитические системы

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Первая линия производства — катализаторов гидропроцессов — будет запущена уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн в год. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.

«Газпром переработка», с представителями которой проходила встреча, занимается подготовкой и переработкой газа, газового конденсата и нефти, а также магистральным транспортом углеводородов. В состав компании входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов, расположенные в пяти субъектах РФ: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях. Кроме того, «Газпром переработка» является участником крупнейшего в России нефтехимического комплекса — «Газпром нефтехим Салават», а также участником ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое строит Амурский газоперерабатывающий завод в рамках реализации Восточной газовой программы «Газпрома».

Омск поддержит российскую нефтяную отрасль — эксперты
Узнать подробнее
Федеральные эксперты сделали ставку на омское катализаторное производство
Узнать подробнее
#Нефть#Экономика#Омск#Омская область
Подпишитесь
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
Сегодня, 05:27
«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»
Сегодня, 04:49
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
До 25 тысяч рублей в сутки. В Омске взлетел спрос на аренду загородной недвижимости
Сегодня, 03:07
Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы
Сегодня, 03:54