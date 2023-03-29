Новый омский завод импортозаместит катализаторы для предприятий «Газпрома»

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Первая линия производства — катализаторов гидропроцессов — будет запущена уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн в год. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.