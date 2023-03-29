Новый омский завод импортозаместит катализаторы для предприятий «Газпрома»

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Published Сегодня, 04:51
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Рабочая встреча прошла на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), который наряду с еще пятью предприятиями и управлением по транспортировке жидких углеводородов входит в состав ООО «Газпром переработка». Специалисты обсудили вопросы производства, поставки, технического и сервисного обслуживания катализаторов гидропроцессов для АГПЗ.
«Мы прошли по производственной площадке, увидели и оценили реальные условия применения нашей продукции. В процессе общения со специалистами получили ответы на такие вопросы, как организация выгрузки отработанных и загрузки катализаторов, проведения сульфидирования и пусковых операций, контроль технологического процесса», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию «Газпромнефть — Каталитических систем» Никита Поляков.
Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Первая линия производства — катализаторов гидропроцессов — будет запущена уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн в год. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.
«Газпром переработка», с представителями которой проходила встреча, занимается подготовкой и переработкой газа, газового конденсата и нефти, а также магистральным транспортом углеводородов. В состав компании входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов, расположенные в пяти субъектах РФ: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях. Кроме того, «Газпром переработка» является участником крупнейшего в России нефтехимического комплекса — «Газпром нефтехим Салават», а также участником ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое строит Амурский газоперерабатывающий завод в рамках реализации Восточной газовой программы «Газпрома».