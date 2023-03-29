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Не спешите переобуваться! Омичам пообещали проблемы из-за микропленки на дорогах

29 марта 2023, 06:51
Фото: 1MI
иллюстрация

Омских водителей предупредили о заморозках

Накануне похолодания омичей просят не спешить со сменой резины.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции омичей предупредили о надвигающихся заморозках, которые серьезно усложнят ситуацию на дорогах. В связи с понижением температуры на дорогах образуется «микропленка» изо льда, без проблем проехать по которой можно только в зимней резине.

«Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7ºС, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже 0 ºС», — уточнили в Госавтоинспекции. Сейчас в регионе ночная температура опускается до -12 градусов.

Тем, кто уже успел «переобуться», советуют снова поменять шины на зимние, так как летняя резина при заморозках начнет «дубеть» и скользить по дорогам. Особенно эта проблема будет ощутима при загородных поездках, и потому отправляться в дальние поездки в летней резине омичам категорически не рекомендуют.

Синоптики уже прогнозировали серьезные заморозки в Омской области: к началу апреля в регион вернется «февраль», местами — со снегопадами.

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#Ольга Акамова#Дорога#Заморозки#Авария#Лед#Погода#Город#Омская область
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