Не спешите переобуваться! Омичам пообещали проблемы из-за микропленки на дорогах

Тем, кто уже успел «переобуться», советуют снова поменять шины на зимние, так как летняя резина при заморозках начнет «дубеть» и скользить по дорогам. Особенно эта проблема будет ощутима при загородных поездках, и потому отправляться в дальние поездки в летней резине омичам категорически не рекомендуют.