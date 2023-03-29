Не спешите переобуваться! Омичам пообещали проблемы из-за микропленки на дорогах

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В пресс-службе омской Госавтоинспекции омичей предупредили о надвигающихся заморозках, которые серьезно усложнят ситуацию на дорогах. В связи с понижением температуры на дорогах образуется «микропленка» изо льда, без проблем проехать по которой можно только в зимней резине.
«Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7ºС, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже 0 ºС», — уточнили в Госавтоинспекции. Сейчас в регионе ночная температура опускается до -12 градусов.
Тем, кто уже успел «переобуться», советуют снова поменять шины на зимние, так как летняя резина при заморозках начнет «дубеть» и скользить по дорогам. Особенно эта проблема будет ощутима при загородных поездках, и потому отправляться в дальние поездки в летней резине омичам категорически не рекомендуют.
Синоптики уже прогнозировали серьезные заморозки в Омской области: к началу апреля в регион вернется «февраль», местами — со снегопадами.