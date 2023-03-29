Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка

В сообществе «Омск Live» опубликовали жалобу от жителей поселка Новоалександровка под Омском. Люди сообщили, что поселок затопило, а они 80-е в очереди на откачку. Со вчерашнего обеда не могут справиться с потоками воды. Растаявший снег залил и дороги, и погреба до пола. Жалобу жители многострадального поселка проиллюстрировали видеокадрами.