Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В сообществе «Омск Live» опубликовали жалобу от жителей поселка Новоалександровка под Омском. Люди сообщили, что поселок затопило, а они 80-е в очереди на откачку. Со вчерашнего обеда не могут справиться с потоками воды. Растаявший снег залил и дороги, и погреба до пола. Жалобу жители многострадального поселка проиллюстрировали видеокадрами.
В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ. Напомнил мэр и об ответственности управляющих компаний:
«У управляющих компаний, у всех хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности также есть своя зона ответственности — дворы, территории, прилегающие к магазинам, торговым центрам и т. д. Они также обязаны принять исчерпывающие меры», — прокомментировал мэр в своем телеграм-канале.
По ситуации непосредственно в Новоалександровке Сергей Шелест сообщил, что на место выехал глава администрации Советского округа Сергей Финашин, организовано дежурство техники и специалистов, завезли песок и щебень. Сход воды с полей уменьшился.