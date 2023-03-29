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Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка

29 марта 2023, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители омской Новоалександровки пожаловались на катастрофу на дорогах и в подполах

Жители пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку.

В сообществе «Омск Live» опубликовали жалобу от жителей поселка Новоалександровка под Омском. Люди сообщили, что поселок затопило, а они 80-е в очереди на откачку. Со вчерашнего обеда не могут справиться с потоками воды. Растаявший снег залил и дороги, и погреба до пола. Жалобу жители многострадального поселка проиллюстрировали видеокадрами.

В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ. Напомнил мэр и об ответственности управляющих компаний:

«У управляющих компаний, у всех хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности также есть своя зона ответственности — дворы, территории, прилегающие к магазинам, торговым центрам и т. д. Они также обязаны принять исчерпывающие меры», — прокомментировал мэр в своем телеграм-канале.

По ситуации непосредственно в Новоалександровке Сергей Шелест сообщил, что на место выехал глава администрации Советского округа Сергей Финашин, организовано дежурство техники и специалистов, завезли песок и щебень. Сход воды с полей уменьшился.

Фото: скриншот видео Омск Live
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Происшествия#Дороги#Потоп#Паводок#УДХБ#Жалобы#Соцсети#Общество#Новости#Сергей шелест
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