Луиза Матвиенко из Донецка пережила пять операций и нашла себя в искусстве

Когда Луиза очнулась, она не могла разговаривать, молчала. Прогнозировали, что пациентка останется немой. Правые рука и нога не работали. Девушка не ходила, не стояла, не читала, не писала. Только рисовала. Первым делом потребовала у родных альбом.