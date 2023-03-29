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Posted 29 марта 16:07

Published 29 марта 16:07

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

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Луиза Матвиенко из Донецка пережила пять операций и нашла себя в искусстве

29 марта 2023, 16:07
Для квиллинга нужны стол, стул, ленты и желание. У Луизы Матвиенко это все есть, плюс большой талант. Молодая донецкая художница создает невероятной красоты пейзажи, портреты, получает грамоты, а до перенесенных 5 операций «шла на золотую медаль» и собиралась поступать на ин.яз.
- В больнице было страшно. Вечные капельницы, перевязки, обследования. Операции трудные. Но я никогда не падала духом. Потому что у меня была маленькая, но самая лучшая группа поддержки. Мама всегда рядом. Бабушка, папа, тетя, крестные проведывали постоянно. Я чувствовала их заботу. И всегда был рядом мой блокнот для рисования.

В ноябре 2009 года, когда Луизе исполнилось 15 лет, девушка перенесла внутримозговое кровоизлияние вследствие разрыва мальформации. И был поставлен диагноз - неразорвавшаяся аневризма головного мозга.

- Почти месяц я была без сознания в реанимации. Никто не давал гарантии, даже минимальной, что я выживу. За 10 месяцев - 5 операций: сложные, тяжелые, длительные. Одну из них проводили в Санкт-Петербурге. Когда меня экстренно везли на операцию, у меня в мыслях стучало: «Господи, я хочу жить!» - вспоминает Луиза.

Когда Луиза очнулась, она не могла разговаривать, молчала. Прогнозировали, что пациентка останется немой. Правые рука и нога не работали. Девушка не ходила, не стояла, не читала, не писала. Только рисовала. Первым делом потребовала у родных альбом.

- Я начала резко рисовать левой рукой. Я не знаю, откуда брались силы, - говорит художница.

 Луиза Матвиенко ходила в кружки с 5 лет: танцы, английский, рисование. Рисовать нравилось больше. Пошла в гимназию и в Детскую школу искусств Донецка. Девочка увлеклась работами из соленого теста, бумажной пластикой и квиллингом.

Квиллинг – это искусство создавать композиции из крученой бумаги, атласных лент. Луиза рассказывает, что крупные работы делать не сложно, если ты воодушевлен, а просто долго:

- В моем творчестве присутствуют пейзажи, животные, люди. Я что-то увижу, прочувствую - и хочется сделать квиллинг или нарисовать. О чем думаю за работой? О птичках, о земле, о любви, - рассказывает девушка.

Правительство Донецкой Народной Республики наградило Луизу Матвиенко дипломом фестиваля-конкурса «Хочу на сцену!» в номинации декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Работы Луизы занимали на областных выставках первые места, а всех наград и грамот у художницы не счесть.

Титул «Мисс Вдохновение» Луиза получила на конкурсе красоты для девушек с инвалидностью «Особая красавица» в Донецке:

- Вдохновение, о да, это мое! – смеется Луиза. – А еще я благодарна организатору конкурса красоты Ярославу Лисобею. Это председатель Донецкой организации инвалидов «Новая жизнь». На конкурсе я получила приятные впечатления и встретила друзей.

События СВО изменили жизнь семьи Матвиенко:

- Обычно я ходила по улице, дышала, наслаждалась воздухом, природой. А сейчас не могу: страшно. И родители за меня боятся. Мы переехали, за год поменяли 8 мест, мое самочувствие ухудшилось. Я продолжаю усиленно рисовать, чтобы не думать о плохом. Я планировала создать свой канал на YouTube, но из-за СВО у нас связь с перебоями.

Читателям проекта #безграничные_донбасс талантливая художница из Донецка Луиза Матвиенко адресует строки о своей судьбе и роли творчества в жизни:

- Что такое жизнь с нового листа? Даже если не думалось что-то менять, судьба непредсказуема. Судьба идет по дороге, где много переулочков. Бывает переулок темный и страшный, бывает светлый. Бывает, тяжело переходить. Бывает резко обрыв. Присутствует желание повернуть время вспять. Исправить хотя бы несколько моментов! Когда человек серьезно заболел, он начинает по-другому относиться к жизни. Из глубины души он кричит: «верните мой старый лист!» Но лист порван и останется только в памяти.

Самое тяжелое в любом деле – это сделать первый шаг. Главное, найти силы, чтобы разогнаться и идти.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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