«Квадра»: Работы по замене теплосетей пройдут в Северо-Западном районе Курска

В 2023 году основной объем работ придется на Северо-Западный район Курска. В районе проспекта Хрущева, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова заменят около 3 км сетей. На двух участках, расположенных по улицам 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой, проспектам Дружбы и Энтузиастов, а также по улицам 50 лет Октября, Веспремской, Фатежской, Павлуновского и проспекту Дружбы — более 2 км, на участке улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября — свыше 2,7 км.