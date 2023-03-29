«Квадра»: Работы по замене теплосетей пройдут в Северо-Западном районе Курска

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В его выступлении предположительно будет затронуто состояние коммунальной отрасли в регионе.
Компания «Квадра» прокомментировала текущую ситуацию в этой сфере в Курске.
Проблема возникла в условиях системного недостатка финансирования отрасли в течение десятилетий, а значит, сейчас остается лишь последовательно менять наиболее изношенные коммуникации, чтобы снизить число нештатных ситуаций в сетях, пишет dddkursk.ru.
«Квадра» ежегодно меняла в Курске не менее десятка километров сетей в ходе летних ремонтных работ. Чтобы нарастить объемы изношенных сетей, в 2021 году между компанией «Квадра», областными и городскими властями было заключено концессионное соглашение, рассчитанное на 15 лет. Общая сумма инвестиций достигнет 1,879 млрд руб. без НДС.
Концессия предусматривает реконструкцию тепловых сетей, планируется также восстановить поврежденные строительные конструкции, модернизировать оборудование центральных теплопунктов, а также внедрить в оборудование системы автоматизации и диспетчеризации.
К этому моменту в рамках соглашения теплоэнергетики уже заменили свыше 30 км сетей.
В текущем году планируют обновить 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.
Напомним, что после распада СССР во многих городах объемы ремонтов теплосетей сильно сократились, Курск не стал исключением. Износ коммуникаций по причине естественной амортизации со временем стал значительно опережать объемы строящихся. В итоге большая часть инфраструктуры эксплуатировалась 40 и даже 50 лет, хотя нормативный срок составляет 30 лет.
Последние несколько лет «Квадра» каждый сезон инвестирует в подготовку объектов теплосетевого комплекса Курска более миллиарда рублей. В этом году объем вложений превысит 1,6 млрд рублей.
Уже реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в их числе реконструкция магистральных сетей на улице Красной Армии, которая завершилась в 2019 году. На данном участке с 2019 года не было зафиксировано ни одной нештатной ситуации
В 2023 году основной объем работ придется на Северо-Западный район Курска. В районе проспекта Хрущева, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова заменят около 3 км сетей. На двух участках, расположенных по улицам 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой, проспектам Дружбы и Энтузиастов, а также по улицам 50 лет Октября, Веспремской, Фатежской, Павлуновского и проспекту Дружбы — более 2 км, на участке улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября — свыше 2,7 км.