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Красноярск оказался среди худших в России по экологической ситуации

29 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
В соответствии с представленным Национальным экологическим рейтингом, Красноярский край вошел в число регионов, в которых при реализации нацпроекта «Чистый воздух» не были достигнуты ощутимые результаты.

В рейтинге регионов по итогам минувшего года и зимы-2022/2023 он оказался в пятерке худших, заняв 81-е место из 85.

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на руководителя общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и политической партии «Зеленые» Андрея Нагибина, в Красноярске налицо рост количества жалоб жителей на загрязнение воздуха в городе. При этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества не рассеиваются, пришелся на январь - февраль текущего года - всего было зафиксировано 34 таких дня. Это большое количество и приравнивает регион к Челябинской области, где в прошлом году был поставлен антирекорд по количеству дней с НМУ - 124 дня.

Хотя в целом в РФ реализацию нацпроекта «Экология» можно назвать успешной. Однако именно в Красноярске есть трудности с реализацией проекта “Чистый воздух”. Это обусловлено тем, что здесь пробуксовывает мусорная реформа, воздух грязный, бензин и дизельное топливо, используемые в регионе, плохого качества.

Директор природоохранных программ “Зеленого патруля” Роман Пукалов отметил, что необходимым шагом для решения проблемы чистого воздуха является газификация Красноярского края и других российских регионов, несмотря на вероятные сложности и противодействие со стороны угольных регионов страны, которые привыкли использовать уголь в качестве топлива. При этом он добавил, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.

По информации руководителя отдела экологических инициатив «Зеленого патруля» Анастасии Фатериной, арктические регионы показывают рост в рейтинге. Это обусловлено фокусом на экологической реабилитации территорий. В течение двух лет, пока реализуется проект «Чистая Арктика», в девяти регионах России были проведены сбор и подготовка к переработке около пяти тысяч тонн отходов. Все больше волонтеров становятся общественными экоинспекторами и проводят эколого-просветительские мероприятия. Самая лучшая ситуация здесь в Ямало-Ненецком автономном округе и Норильске.

 

 

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