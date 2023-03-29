Красноярск оказался среди худших в России по экологической ситуации

Как сообщает prmira.ru со ссылкой на руководителя общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и политической партии «Зеленые» Андрея Нагибина, в Красноярске налицо рост количества жалоб жителей на загрязнение воздуха в городе. При этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества не рассеиваются, пришелся на январь - февраль текущего года - всего было зафиксировано 34 таких дня. Это большое количество и приравнивает регион к Челябинской области, где в прошлом году был поставлен антирекорд по количеству дней с НМУ - 124 дня.