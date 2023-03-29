Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Каждый третий водитель в Омске мечтает о внедорожнике

29 марта 2023, 06:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жители региона считают, что автомобиль в первую очередь должен быть вместительным.

По результатам исследований, 39% водителей из Омска хотели бы приобрести внедорожник, еще 17% автолюбителей видят себя за рулем семейной машины, к седанам присматриваются 15% респондентов. В топ-5 также вошли электромобили (7%) и спорткары (1%). Статистику опроса опубликовали 29 марта «Группа Ренессанс Страхование» и платформа «Авито Авто».

Омичи считают, что автомобиль в первую очередь должен быть вместительным. Так ответили 47% опрошенных. На втором и третьем местах — возможность путешествий (31%) и психологическая удовлетворенность от покупки (19%). Аналитики добавили, что чаще всего люди отказываются от покупки автомобиля из-за из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения после покупки.

Ранее Город55 рассказывал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля. После прекращения ввоза в Россию автомобилей многих импортных марок, в сети возросло число фейковых объявлений о продаже машин из-за рубежа. Аферисты копируют чужие тексты и фото, привлекают клиентов приятными ценами, берут предоплату по сделке и исчезают с деньгами.

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля
Узнать подробнее
Эксперт дал рекомендации по приобретению подержанного автомобиля
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Внедорожник#Автомобиль#Транспорт#Статистика#Город#Водитель#Омск#Омская область
Подпишитесь
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
Сегодня, 05:27
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01