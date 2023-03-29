Каждый третий водитель в Омске мечтает о внедорожнике

Омичи считают, что автомобиль в первую очередь должен быть вместительным. Так ответили 47% опрошенных. На втором и третьем местах — возможность путешествий (31%) и психологическая удовлетворенность от покупки (19%). Аналитики добавили, что чаще всего люди отказываются от покупки автомобиля из-за из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения после покупки.