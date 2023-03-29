Каждый третий водитель в Омске мечтает о внедорожнике

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По результатам исследований, 39% водителей из Омска хотели бы приобрести внедорожник, еще 17% автолюбителей видят себя за рулем семейной машины, к седанам присматриваются 15% респондентов. В топ-5 также вошли электромобили (7%) и спорткары (1%). Статистику опроса опубликовали 29 марта «Группа Ренессанс Страхование» и платформа «Авито Авто».
Омичи считают, что автомобиль в первую очередь должен быть вместительным. Так ответили 47% опрошенных. На втором и третьем местах — возможность путешествий (31%) и психологическая удовлетворенность от покупки (19%). Аналитики добавили, что чаще всего люди отказываются от покупки автомобиля из-за из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения после покупки.
Ранее Город55 рассказывал, как защититься от мошенников при покупке импортного автомобиля. После прекращения ввоза в Россию автомобилей многих импортных марок, в сети возросло число фейковых объявлений о продаже машин из-за рубежа. Аферисты копируют чужие тексты и фото, привлекают клиентов приятными ценами, берут предоплату по сделке и исчезают с деньгами.