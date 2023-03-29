ФСИН направила в «Ростех» инициативу о содействии осужденных на производстве

«Ростех» передал это предложение на рассмотрение предприятиям, которые входят в периметр госкорпорации. Инициатива ведомства предполагает сотрудничество по отдельным видам труда, который не требует высокой квалификации. Например, строительные работы, поставка тары, спецодежды и других товаров.