Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

ФСИН направила в «Ростех» инициативу о содействии осужденных на производстве

29 марта 2023, 10:44
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает возможность привлечения к выполнению производственных задач для госкорпорации граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

Директор ФСИН Аркадий Гостев направили на рассмотрение главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову инициативу о привлечении заключенных к работе на производственных объектах. Также осужденные могут оказывать помощь в поставке продукции, сообщает Общественная служба новостей.

«Ростех» передал это предложение на рассмотрение предприятиям, которые входят в периметр госкорпорации. Инициатива ведомства предполагает сотрудничество по отдельным видам труда, который не требует высокой квалификации. Например, строительные работы, поставка тары, спецодежды и других товаров.

Ранее ФСИН и «Ростех» уже договаривались о том, что 250 заключенных будут трудоустроены на разные простые специальности Уралвагонзавода.

Подпишитесь
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Сегодня, 10:37
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01