ФСИН направила в «Ростех» инициативу о содействии осужденных на производстве

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Директор ФСИН Аркадий Гостев направили на рассмотрение главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову инициативу о привлечении заключенных к работе на производственных объектах. Также осужденные могут оказывать помощь в поставке продукции, сообщает Общественная служба новостей.
«Ростех» передал это предложение на рассмотрение предприятиям, которые входят в периметр госкорпорации. Инициатива ведомства предполагает сотрудничество по отдельным видам труда, который не требует высокой квалификации. Например, строительные работы, поставка тары, спецодежды и других товаров.
Ранее ФСИН и «Ростех» уже договаривались о том, что 250 заключенных будут трудоустроены на разные простые специальности Уралвагонзавода.