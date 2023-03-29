Эксперты не готовы передать банкам долг с продажи ипотечного жилья

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
По мнению экспертов, новая мера может замедлить развитие рынка ипотеки в России, повысив требования к заемщикам и сократив доступность жилищных кредитов, сообщает gazeta.ru.
По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, с одной стороны, данная мера повысит для банков риск выдачи кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. С другой стороны, возможность продать ипотечную квартиру и тем самым закрыть кредит способна привести к возникновению нового вида мошенничества: заемщики смогут какое-то время жить в залоговой квартире бесплатно без погашения кредита после окончания льготного периода.
«Поэтому можно ожидать прекращения выдачи ипотеки с минимальным первым взносом, а для компенсации повышения риска – роста кредитных ставок. А последнее явно не повысит доступность жилья», – указал Цыганов.
По мнению главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, ситуации, когда средств от продажи залоговой квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга перед банком, могут возникать регулярно. Однако любая норма, списывающая долг перед банком, должна, помимо защиты интересов заемщика, отвечать на вопрос о покрытии убытков банка.
В частности, Гордейко подчеркнул, что в данном случае необходимо провести ревизию процедуры продажи заложенного имущества, обсудив возможности страховой защиты. Соответствующий риск мог быть застрахован и при нехватке средств для покрытия долга: в этом случае при возникновении проблем платила бы страховая компания. Такой подход логично применять для кредитов с первоначальным взносом менее 20%, заключил эксперт.
Однако, если речь идет обо всех программах государственной поддержки, нелогично «повесить» долг на банки, полагают специалисты.
Мелкие кредитные организации в случае принятия инициативы не смогут справиться с нагрузкой и способны «схлопнуться», считает основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV.PRO Дмитрий Долгов. Помимо этого, текущие изменения способны заметно увеличить ставки на жилищные кредиты и поднять требования к размеру первоначального взноса.
Есть и еще риски: это снижение цен на жилье. В данном случае продажи будут быстрыми, как и убытки банков, предполагает экономист Андрей Бархота.