Эксперты не готовы передать банкам долг с продажи ипотечного жилья

По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, с одной стороны, данная мера повысит для банков риск выдачи кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. С другой стороны, возможность продать ипотечную квартиру и тем самым закрыть кредит способна привести к возникновению нового вида мошенничества: заемщики смогут какое-то время жить в залоговой квартире бесплатно без погашения кредита после окончания льготного периода.