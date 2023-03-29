Эксперт перечислил регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
«Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен больше в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Немного он есть в европейской части России, но больше там. Это очень тяжелое заболевание» — рассказал Альтштейн в беседе с NEWS.ru
Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский опроверг информацию о том, что клещ может взбираться на деревья. По его словам этот паразит охотиться на своих жертв с земли, травинок или мелких кустов. Многие считают, что пока лежит снег энцефалитный клещ не опасен. Ученый объяснил, что этот паукообразный становится активным как только территория на которой он обитает хорошо прогревается солнцем.
Марьинского спросили, можно ли вытащить клеща, полив его подсолнечным маслом. Эксперт объяснил, что этот народный метод не только долгий, но и не слишком надеженый.