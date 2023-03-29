Эксперт перечислил регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский опроверг информацию о том, что клещ может взбираться на деревья. По его словам этот паразит охотиться на своих жертв с земли, травинок или мелких кустов. Многие считают, что пока лежит снег энцефалитный клещ не опасен. Ученый объяснил, что этот паукообразный становится активным как только территория на которой он обитает хорошо прогревается солнцем.