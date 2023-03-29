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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»

29 марта 2023, 08:27
Фото: Город55
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Отбывать свой срок он будет в колонии строго режима.

В Кировском районном суде города Омска огласили приговор по уголовному делу бывшего помощника судьи 39-летнего Артема Саркисяна, которого суди за убийство 29-летнего посетителя ресторана «Малибу» ночью 1 мая 2022 года.

«Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил к 6 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима», - рассказал Городу55 источник в суде.

Напомним, по версии следователей омского СК, той ночью в «Малибу» повздорили две компании посетителей. Во время разговора на повышенных тонах Саркисян ударил одного из оппонентов в лицо, тот упал, ударился головой и скончался еще до приезда скорой помощи.

После случившегося Саркисян сбежал из увеселительного заведения, но по приметам был задержан нарядом Росгвардии недалеко от места преступления.

Добавим, что по роковой случайности Артем Саркисян трудился в том же суде, где он сегодня выслушал свой приговор.

Подозреваемым в убийстве посетителя «Малибу» оказался помощник омского судьи
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