Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»

Напомним, по версии следователей омского СК, той ночью в «Малибу» повздорили две компании посетителей. Во время разговора на повышенных тонах Саркисян ударил одного из оппонентов в лицо, тот упал, ударился головой и скончался еще до приезда скорой помощи.