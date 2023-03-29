Едва не сгорел заживо. В Омске четырехмесячный ребенок получил жуткие ожоги во сне

Это не первый несчастный случай в этом месяце, когда пострадал маленький ребенок. Ранее молодая мать «похоронила» двухмесячного малыша на балконе, потому что он якобы внезапно умер. А жительницу Горьковского района отправили в колонию на 15 лет за убийство своего трехмесячного сына.