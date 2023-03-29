Едва не сгорел заживо. В Омске четырехмесячный ребенок получил жуткие ожоги во сне

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о несчастном случае, который едва не покалечил четырехмесячного ребенка. Малыш поступил в больницу Таврического района с ожогами плеча и бедра.
Как выяснилось, мальчик получил травмы, пока спал. Его кроватка располагалась прямо у батареи, которая не была ничем прикрыта.
Ребенку оказали помощь, о его нынешнем состоянии информации нет. Известно лишь, что младенец жив. По факту случившегося проводится проверка, уточнили в полиции.
Это не первый несчастный случай в этом месяце, когда пострадал маленький ребенок. Ранее молодая мать «похоронила» двухмесячного малыша на балконе, потому что он якобы внезапно умер. А жительницу Горьковского района отправили в колонию на 15 лет за убийство своего трехмесячного сына.