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Едва не сгорел заживо. В Омске четырехмесячный ребенок получил жуткие ожоги во сне

29 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске младенец получил серьезные ожоги из-за батареи

Ребенок спал рядом с батареей, которую никак не обезопасили.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о несчастном случае, который едва не покалечил четырехмесячного ребенка. Малыш поступил в больницу Таврического района с ожогами плеча и бедра.

Как выяснилось, мальчик получил травмы, пока спал. Его кроватка располагалась прямо у батареи, которая не была ничем прикрыта.

Ребенку оказали помощь, о его нынешнем состоянии информации нет. Известно лишь, что младенец жив. По факту случившегося проводится проверка, уточнили в полиции.

Это не первый несчастный случай в этом месяце, когда пострадал маленький ребенок. Ранее молодая мать «похоронила» двухмесячного малыша на балконе, потому что он якобы внезапно умер. А жительницу Горьковского района отправили в колонию на 15 лет за убийство своего трехмесячного сына.

Омичку, убившую своего трехмесячного сына, приговорили к 15 годам тюрьмы
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#Ольга Акамова#Ребенок#Травма#Ожог#Младенец#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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