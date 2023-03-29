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Детский садик в Екатеринбурге: воспитатель потерял ребенка во время прогулки

29 марта 2023, 09:54
В частном детском саду "Согласие" в Екатеринбурге воспитатель потерял двухлетнего ребенка во время прогулки.

Ребенка нашли рядом с оживленной дорогой. Инцидент произошел на площадке возле дома на улице Юлиуса Фучика, пишет ФедералПресс. Воспитатель не смог найти ребенка среди других детей, и только спустя некоторое время его нашли рядом с дорогой. СКР по Свердловской области начала проверку по этому поводу, и проводятся опросы сотрудников детского сада и очевидцев происшествия. Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области представить доклад о проверке.

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