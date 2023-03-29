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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Бывший крупнейший налогоплательщик Омской области сменил гендиректора

29 марта 2023, 06:22
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Гемонт» сейчас является фигурантом дела о банкротстве.

В обществе с ограниченной ответственностью «Гемонт» сменился генеральный директор. Последние 10 месяцев этот пост занимал Четин Хайдар Керим, но 27 марта его сменил Ильгам Хусаинов — в прошлом директор компаний «Компас Инжиниринг» и «Пик8».

«Гемонт» прописан в Нижнекамске в Татарстане и является российским представительством крупной турецкой компании Gemont Endustri Tesisleri İmalatve Montaj A.Ş., которая специализируется на изготовлении и строительстве стальных конструкций и оборудования. Однако омичам эти кадровые перемены тоже могут быть интересны: в Омске давно существует филиал «Гемонта», который с 2017 года участвовал в модернизации нефтезавода.

Это предприятие упоминалось в СМИ в 2019 году в связи с тем, что его рабочие жили в санатории «Рассвет» без регистрации. Известно, что для них действовал тариф 250 рублей с человека в сутки. Некоторое время «Гемонт» был крупнейшим налогоплательщиком Омской области. В головной организации в Нижнекамске сейчас введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве.

 

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#Николай Эйхвальд#Гемонт#Экономика#Новости
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