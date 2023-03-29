Александр Бурков возглавит совет экспертов в премии «Народный герой»

Цель конкурса — найти среди обычных омичей современных героев, которые своими поступками ежедневно делают мир лучше, дают подрастающему поколению настоящие примеры для подражания. В этом году конкурс пройдет в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность». На первом этапе регион поделят на 5 зон, каждая будет состоять из 6-8 муниципальных районов. В итоге 55 победителей с первого этапа будут состязаться за лидерство на региональном уровне.