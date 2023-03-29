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Александр Бурков возглавит совет экспертов в премии «Народный герой»

29 марта 2023, 06:04
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Масштабный региональный конкурс проведут в Омске в пятый раз. Стартовал прием заявок.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор пригласил омичей принять участие в пятой региональной премии «Народный герой». Сегодня стартовал прием заявок.

На встрече с главой оргкомитета, депутатом Горсовета Максимом Концедаловым Александр Бурков обсудил нововведения этого года. «Народного героя» ждут перемены.

Цель конкурса — найти среди обычных омичей современных героев, которые своими поступками ежедневно делают мир лучше, дают подрастающему поколению настоящие примеры для подражания. В этом году конкурс пройдет в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность». На первом этапе регион поделят на 5 зон, каждая будет состоять из 6-8 муниципальных районов. В итоге 55 победителей с первого этапа будут состязаться за лидерство на региональном уровне.

Имена победителей озвучат в конце лета на главной городской сцене — в Концертном зале. Экспертный совет возглавит Александр Бурков.

«В рамках премии „Народный герой“ мы вновь намерены отметить заслуги людей, которые совершают добрые поступки. Речь о наших земляках — врачах, волонтерах, спортсменах, артистах, предпринимателях, общественных деятелях и школьниках. Уверен, что у многих омичей среди знакомых есть те, кто делает что-то ради других людей — меняет их жизни к лучшему. Благодаря премии о них можно и нужно рассказать окружающим», — прокомментировал губернатор.
Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Новости#Омская область#Александр Бурков#Общество#Конкурс#Максим Концедалов#Народный герой#Премия#Губернатор#Омск
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