Александр Бурков возглавит совет экспертов в премии «Народный герой»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор пригласил омичей принять участие в пятой региональной премии «Народный герой». Сегодня стартовал прием заявок.
На встрече с главой оргкомитета, депутатом Горсовета Максимом Концедаловым Александр Бурков обсудил нововведения этого года. «Народного героя» ждут перемены.
Цель конкурса — найти среди обычных омичей современных героев, которые своими поступками ежедневно делают мир лучше, дают подрастающему поколению настоящие примеры для подражания. В этом году конкурс пройдет в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность». На первом этапе регион поделят на 5 зон, каждая будет состоять из 6-8 муниципальных районов. В итоге 55 победителей с первого этапа будут состязаться за лидерство на региональном уровне.
Имена победителей озвучат в конце лета на главной городской сцене — в Концертном зале. Экспертный совет возглавит Александр Бурков.
«В рамках премии „Народный герой“ мы вновь намерены отметить заслуги людей, которые совершают добрые поступки. Речь о наших земляках — врачах, волонтерах, спортсменах, артистах, предпринимателях, общественных деятелях и школьниках. Уверен, что у многих омичей среди знакомых есть те, кто делает что-то ради других людей — меняет их жизни к лучшему. Благодаря премии о них можно и нужно рассказать окружающим», — прокомментировал губернатор.