16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Приговор омскому предпринимателю и экс-депутату регионального Законодательного собрания Сергею Калинину оставили без изменений. Соответствующая информация появилась 20 марта в картотеке Первого апелляционного суда общей юрисдикции города Москвы.
По материалам дела, в 2011 году, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Калинин совместно с Константином Марченко, работниками управленческого аппарата «Омскгоргаза» и других коммерческих компаний организовал преступное сообщество. С 2011 по 2018 год ими было похищено 273 млн рублей на сделках по поставке газа. Это денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа.
В июле 2022 года Московский городской суд приговорил Калинина к 16 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Его соучастника Марченко к 12 годам лишения свободы. Другим фигурантам дела назначено от 6 до 12 лет в исправительных колония строгого и общего режима.
«В апелляционных жалобах осужденные и их защитники просили отменить приговор суда ввиду его незаконности и необоснованности, осужденных оправдать. Проверив в полном объеме законность и обоснованность вынесенного решения, выслушав мнения участников процесса, судебная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены приговора суда первой инстанции», — сообщили в пресс-службе суда.
Апелляционное представление государственного обвинителя также осталось без удовлетворения.