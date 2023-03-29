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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину

29 марта 2023, 05:47
Фото: Город55
Сергей Калинин также должен будет выплатит штраф 1 млн рублей

Приговор Калинину по делу «Омскгоргаза» оставили без изменений

Предпринимателя Сергея Калинина и его сообщников осудили за хищение денег на сделках по поставкам газа.

Приговор омскому предпринимателю и экс-депутату регионального Законодательного собрания Сергею Калинину оставили без изменений. Соответствующая информация появилась 20 марта в картотеке Первого апелляционного суда общей юрисдикции города Москвы.

По материалам дела, в 2011 году, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Калинин совместно с Константином Марченко, работниками управленческого аппарата «Омскгоргаза» и других коммерческих компаний организовал преступное сообщество. С 2011 по 2018 год ими было похищено 273 млн рублей на сделках по поставке газа. Это денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа.

В июле 2022 года Московский городской суд приговорил Калинина к 16 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Его соучастника Марченко к 12 годам лишения свободы. Другим фигурантам дела назначено от 6 до 12 лет в исправительных колония строгого и общего режима.

«В апелляционных жалобах осужденные и их защитники просили отменить приговор суда ввиду его незаконности и необоснованности, осужденных оправдать. Проверив в полном объеме законность и обоснованность вынесенного решения, выслушав мнения участников процесса, судебная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены приговора суда первой инстанции», — сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционное представление государственного обвинителя также осталось без удовлетворения.

Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии
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#Евгений Игишев#Омск#Приговор#Суд#Сергей Калинин#Уголовное дело
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