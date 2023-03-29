16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину

По материалам дела, в 2011 году, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Калинин совместно с Константином Марченко, работниками управленческого аппарата «Омскгоргаза» и других коммерческих компаний организовал преступное сообщество. С 2011 по 2018 год ими было похищено 273 млн рублей на сделках по поставке газа. Это денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа.