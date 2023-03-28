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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

Запашный поддержал запрет выступлений в РФ артистов, поддерживающих Украину

28 марта 2023, 14:29
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный сообщил о своем отношении к запрете концертов Валерия Меладзе и Ани Лорак на территории Российской Федерации.

Народный артист России Аскольд Запашный поддержал отмену выступлений артистов, которые поддерживают Украину. Об этом пишет Pravda.Ru.

Он заявил, что не может оценивать политическую позицию Ани Лорак, поскольку не знает о ее политических взглядах. Но вот что касается Валерия Меладзе, то здесь, по словам артиста, все ясно, так как он сам видел кадры, на которых певец говорит: «Слава Украине».

«Если люди во время политического и военного противостояния между двух государств принимают противоположную сторону, зачем они едут сюда зарабатывать?», — подытожил худрук Большого московского цирка.

#Общество#Культура
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