Запашный поддержал запрет выступлений в РФ артистов, поддерживающих Украину

Он заявил, что не может оценивать политическую позицию Ани Лорак, поскольку не знает о ее политических взглядах. Но вот что касается Валерия Меладзе, то здесь, по словам артиста, все ясно, так как он сам видел кадры, на которых певец говорит: «Слава Украине».