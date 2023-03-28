Запашный поддержал запрет выступлений в РФ артистов, поддерживающих Украину

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Народный артист России Аскольд Запашный поддержал отмену выступлений артистов, которые поддерживают Украину. Об этом пишет Pravda.Ru.
Он заявил, что не может оценивать политическую позицию Ани Лорак, поскольку не знает о ее политических взглядах. Но вот что касается Валерия Меладзе, то здесь, по словам артиста, все ясно, так как он сам видел кадры, на которых певец говорит: «Слава Украине».
«Если люди во время политического и военного противостояния между двух государств принимают противоположную сторону, зачем они едут сюда зарабатывать?», — подытожил худрук Большого московского цирка.