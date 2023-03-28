Выговоры и штрафы. Как омичей наказывают за плохую работу

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Published Сегодня, 02:55
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Больше половины опрошенных омичей (55%) рассказали, что за плохо сделанную работу получают устные замечания от руководства. Еще 32% респондентов сообщили о системе штрафов в компаниях. 12% работников омских предприятий получают выговоры на рабочем месте, а 23% участников опроса рассказали, что в их организации нет никаких взысканий. Исследование провел сервис по поиску вакансий HeadHunter.
Наказывают рублем чаще всего в на производстве (49%), в ресторанно-гостиничном бизнесе (45%) и транспортно-логистической сфере (43%). А среди тех, кто сообщил, что в их организации не приятно наказывать сотрудников, преобладают представители образования (34%), высшего менеджмента (29%) и начинающие специалисты без опыта работы (26%).
Также специалисты рекрутингового сервиса рассказали, что на конец марта 2023 года в Омской области сохраняется дефицит кадров: на одну вакансию приходится, в среднем, 3,7 резюме, при норме 5-6 резюме на предложение.
Ранее Город55 сообщал, кому в Омске платят самые высокие зарплаты. В список попали сметчик, продавец памятников и фитнес-тренер. Специалистам готовы платить до 200 тысяч рублей: