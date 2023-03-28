Выговоры и штрафы. Как омичей наказывают за плохую работу

Наказывают рублем чаще всего в на производстве (49%), в ресторанно-гостиничном бизнесе (45%) и транспортно-логистической сфере (43%). А среди тех, кто сообщил, что в их организации не приятно наказывать сотрудников, преобладают представители образования (34%), высшего менеджмента (29%) и начинающие специалисты без опыта работы (26%).