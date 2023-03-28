Врач предупредила, что не стоит покупать рыбу на улице

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Она пояснила, что, в частности, корюшка, которую можно нередко увидеть на лотках продавцов с улицы, может стать источником серьезных проблем из-за возможного наличия в ней гельминтов и других паразитов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 78.RU.
По словам специалиста, поступающая в продажу рыба должна обязательно пройти контроль у врача-паразитолога, а уличные торговцы не могут дать никаких гарантий. Поэтому корюшку безопаснее приобретать в специализированных магазинах.
«После покупки свежую рыбу необходимо тщательно почистить и подвергнуть термической обработке. Есть ли в рыбе глисты, на глаз определить невозможно, их можно увидеть только после чистки», — резюмировала Елена Эсауленко.