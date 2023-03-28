Врач предупредила, что не стоит покупать рыбу на улице

Она пояснила, что, в частности, корюшка, которую можно нередко увидеть на лотках продавцов с улицы, может стать источником серьезных проблем из-за возможного наличия в ней гельминтов и других паразитов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 78.RU.