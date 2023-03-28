Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Врач предупредила, что не стоит покупать рыбу на улице

28 марта 2023, 08:08
Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по Северо-Западному федеральному округу (СЗАО) Елена Эсауленко рассказала, чем чревато приобретение рыбы у уличных торговцев.

Она пояснила, что, в частности, корюшка, которую можно нередко увидеть на лотках продавцов с улицы, может стать источником серьезных проблем из-за возможного наличия в ней гельминтов и других паразитов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 78.RU.

По словам специалиста, поступающая в продажу рыба должна обязательно пройти контроль у врача-паразитолога, а уличные торговцы не могут дать никаких гарантий. Поэтому корюшку безопаснее приобретать в специализированных магазинах.

«После покупки свежую рыбу необходимо тщательно почистить и подвергнуть термической обработке. Есть ли в рыбе глисты, на глаз определить невозможно, их можно увидеть только после чистки», — резюмировала Елена Эсауленко.

#Общество
Подпишитесь
Признался в содеянном. В Омске заключили под стражу убийцу пенсионерки и ее сына
Вчера, 12:32
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Вчера, 07:05
«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки
Сегодня, 05:25
Тренер, сметчик и продавец памятников. Кому в Омске платят самые высокие зарплаты
Сегодня, 02:26
С апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%
Сегодня, 04:48
Выговоры и штрафы. Как омичей наказывают за плохую работу
Сегодня, 02:55