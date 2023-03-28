Вьетнамский Кабмин одобрил продление сроков безвизового пребывания россиян в стране

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
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Updated Сегодня, 19:01
Данные предоставило информагентство РИА Новости, которое ссылается на данные новостного портала Vietnam News.
В то же время, срок действия электронных виз был увеличен до трех месяцев, пишет Russian.rt.com.
Согласно данным источника, при помощи данных мер власти рассчитывают поддержать сферу, являющуюся главным фактором роста экономики Вьетнама — туризм и иностранные инвестиции. Теперь инициатива должна быть утверждена во вьетнамском парламенте.
Известно, что в соответствующий список государств, кроме Российской Федерации, включили: ФРГ, Норвегию, Францию, Беларусь, Данию, Финляндию, Италию, Великобританию, Испанию, Швецию, а также Японию и Южную Корею.
Сообщается, что по словам Евгения Иванова, заместителя главы МИД РФ, в российском правительстве на стадии подготовки находятся соглашения о безвизовых поездках с 11 государствами.