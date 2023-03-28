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Вьетнамский Кабмин одобрил продление сроков безвизового пребывания россиян в стране

28 марта 2023, 19:00
Во вьетнамском Кабинете министров подтвердили одобрение продления срока безвизового нахождения иностранцев на территории Вьетнама до 45 дней. Сроки пребывания продлили для нескольких стран, включая Российскую Федерацию.

Данные предоставило информагентство РИА Новости, которое ссылается на данные новостного портала Vietnam News.

В то же время, срок действия электронных виз был увеличен до трех месяцев, пишет Russian.rt.com.

Согласно данным источника, при помощи данных мер власти рассчитывают поддержать сферу, являющуюся главным фактором роста экономики Вьетнама — туризм и иностранные инвестиции. Теперь инициатива должна быть утверждена во вьетнамском парламенте.

Известно, что в соответствующий список государств, кроме Российской Федерации, включили: ФРГ, Норвегию, Францию, Беларусь, Данию, Финляндию, Италию, Великобританию, Испанию, Швецию, а также Японию и Южную Корею.

Сообщается, что по словам Евгения Иванова, заместителя главы МИД РФ, в российском правительстве на стадии подготовки находятся соглашения о безвизовых поездках с 11 государствами.

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