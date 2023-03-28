В Омской области восстановили водоснабжение по требованию прокуратуры

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
После вмешательства прокуратуры в деревне Степановка Русско-Полянского района восстановили надлежащее водоснабжение, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей.
Установлено, что холодная вода в Степановке в феврале поступала с перебоями — либо отсутствовал необходимый напор, либо воды не было вовсе на протяжении нескольких часов. Стало известно, что в конце января на местной скважине вышел из строя насос.
Прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия «Водник». В настоящее время водоснабжение в Степановке восстановили.