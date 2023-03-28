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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:32

В Омской области восстановили водоснабжение по требованию прокуратуры

28 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI
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Вода в деревне Степановка Русско-Полянского района остутвовала по несколько часов в день.

После вмешательства прокуратуры в деревне Степановка Русско-Полянского района восстановили надлежащее водоснабжение, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей.

Установлено, что холодная вода в Степановке в феврале поступала с перебоями — либо отсутствовал необходимый напор, либо воды не было вовсе на протяжении нескольких часов. Стало известно, что в конце января на местной скважине вышел из строя насос.

Прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия «Водник». В настоящее время водоснабжение в Степановке восстановили.

Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Водоснабжение#Водопровод#Общество#Коммунальные услуги#Омск#Русско-Полянский район#Степановка
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