В Омске за 250 миллионов рублей продают земельные участки на улице 2-я Солнечная

Напомним, ранее мы рассказывали о продаже за 60 миллионов рублей коммерческой земли рядом с парком имени 30 лет ВЛКСМ. Два участка площадью 1200 и 7368 квадратных метров реализуются исключительно вместе. Использовать ее можно для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Пока же там находится только шинный центр и хозяйственный корпус.