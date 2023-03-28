В Омске за 250 миллионов рублей продают земельные участки на улице 2-я Солнечная

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже земельных участков на улице 2-я Солнечная. За землю общей площадью 48,38 гектаров просят 253 995 000 рублей.
Речь идет о трех земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:130 101:3022, 55:36:130 101:3016, 55:36:130 101:3018 (их площадь соответственно 13,9 га, 7,08 га и 27,4 га).
Участки относятся к земле населенных пунктов. Использовать их можно для производственных целей, размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Ранее эти земельные участки принадлежали ТГК-11. Здесь должна была появиться ТЭЦ-6, строительство которой началось еще в 1980-е годы. Однако в 2008-м проект, ориентировочная стоимость которого оценивалась в 30 миллиардов рублей, на неопределенный срок из-за проблем с финансированием пришлось отложить. Впоследствии же ТЭЦ-6 исключили из областной программы развития энергетики.
На территории трех участков в настоящий момент находится несколько недостроенных зданий общей площадью 9687,8 квадратных метров:
Отметим, что несколько лет в арбитражных судах разных уровней (Восьмом Арбитражном апелляционном суде, Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа, Высшем Арбитражном суде России) рассматривалось дело о кадастровой стоимости земли, принадлежащей «ТГК-11». Речь идет именно о продаваемых сейчас участках на 2-й Солнечной.
Спор касался размера кадастровой стоимости земельных участков и требования внести эти сведения «задним числом» за прошлый период с декабря 2007 года. В итоге мэрии удалось отстоять пересмотр стоимости земельных участков и сохранить в городской казне 390 миллионов рублей.
Город55 решил выяснить причину реализации указанных в объявлении земельных участков и обратился за комментарием в пресс-службу «ТГК-11».
«У АО „ТГК-11“ в настоящий момент не имеется в собственности земельных участков на улице 2-й Солнечной в Омске. К продаваемым участкам „ТГК-11“ не имеет отношения» — пояснили Городу55 в пресс-службе.
Напомним, ранее мы рассказывали о продаже за 60 миллионов рублей коммерческой земли рядом с парком имени 30 лет ВЛКСМ. Два участка площадью 1200 и 7368 квадратных метров реализуются исключительно вместе. Использовать ее можно для строительства спортивно-развлекательного комплекса. Пока же там находится только шинный центр и хозяйственный корпус.