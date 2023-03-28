В Омске косуля застряла в заборе и истошно орала до прибытия неравнодушных людей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали видео со спасением косули.
Малышка застряла в заборе — между металлическими прутьями не пролезла задняя часть туловища. Косуля стояла в сугробе и истошно орала. К моменту спасения ее уже припорошило снегом.
Животное заметил омич — инженер сотовой связи. Он помог косуле выбраться, и она вполне бодро убежала прочь от спасителей и от пленившего ее забора.