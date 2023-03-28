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В Омске косуля застряла в заборе и истошно орала до прибытия неравнодушных людей

28 марта 2023, 07:36
Фото: скриншот видео 100 необычных мест Омска и Омской области
Животное уже припорошило снегом, но нашелся человек, который вытащил красавицу из плена.

В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали видео со спасением косули.

Малышка застряла в заборе — между металлическими прутьями не пролезла задняя часть туловища. Косуля стояла в сугробе и истошно орала. К моменту спасения ее уже припорошило снегом.

Животное заметил омич — инженер сотовой связи. Он помог косуле выбраться, и она вполне бодро убежала прочь от спасителей и от пленившего ее забора.

Фото: скриншот видео 100 необычных мест Омска и Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Косуля#Спасение животных#Дикие животные#Неравнодушие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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