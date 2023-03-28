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Posted 28 марта 2023, 09:13

Published 28 марта 2023, 09:13

Modified 28 марта 2023, 09:37

Updated 28 марта 2023, 09:37

В Омске бездомный с молодым парнем угнали иномарку, чтобы покататься «навеселе»

28 марта 2023, 09:13

Омская полиция задержала лихих угонщиков автомобиля Mitsubishi

Автомобиль угнали из-под присмотра 83-летнего мужчины.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в 4 отдел полиции обратилась с заявлением об угоне 47-летняя женщина. Автомобиль Mitsubishi Lancer пропал с ул. Чайковского. Женщина рассказала, что доверила машину 83-летнему отцу, но он не уследил. Материальный ущерб был оценен в 115 тыс. рублей.

Машина нашлась. Оперативники установили, что отец женщины распивал алкоголь с двумя приятелями. Ему стало плохо, и приятели отвели его домой. Но ключи от машины остались у них.

21-летнего собутыльника полицейские разыскали по месту жительства на ул. Труда, а вторым приятелем оказался 41-летний бездомный. Его нашли на теплотрассе на ул. Чайковского.

Сначала за руль чужого автомобиля сел старший угонщик. Но он не справился с управлением и въехал в сугроб. Его сменил младший, и вместе они катались по Ленинскому округу. А потом бросили машину неподалеку — у частного дома на ул. Калинина.

Машина сейчас возвращена законной хозяйке. На подозреваемых завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Младший угонщик ранее был судим.

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