В Омске антимонопольная служба признала поддельные квитанции от мошенников рекламой

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что после жалобы омича на подозрительные «квитанции» ведомство провело проверку. Поддельные квитанции сочли рекламой, которая может ввести людей в заблуждение.
В антимонопольную службу обратился омич с жалобой на то, что в его почтовый ящик попадают листовки с рекламой поверки приборов учета водоснабжения. Предлагают в листовках «Метрологический учет приборов ЖКХ г. Омск…». Но абонентский номер из листовки принадлежит предпринимателю, у которого нет соответствующей аккредитации.
В ведомстве сообщили, что внешний вид листовки похож на квитанцию по оплате ЖКХ и может ввести людей в заблуждение. Такую рекламу признали ненадлежащей, поскольку поверку счетчиков по закону может проводить только аккредитованная организация.
Отметим, что по указанному ведомством номеру телефона с листовки находится некая «Городская сервисная служба», на которую массово жалуются омичи в отзывах на городских картах в сети Интернет. Горожане не первый год обвиняют компанию в мошеннических схемах.