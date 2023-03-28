В Омске антимонопольная служба признала поддельные квитанции от мошенников рекламой

В антимонопольную службу обратился омич с жалобой на то, что в его почтовый ящик попадают листовки с рекламой поверки приборов учета водоснабжения. Предлагают в листовках «Метрологический учет приборов ЖКХ г. Омск…». Но абонентский номер из листовки принадлежит предпринимателю, у которого нет соответствующей аккредитации.