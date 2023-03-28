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Updated Сегодня, 10:36

В Омске антимонопольная служба признала поддельные квитанции от мошенников рекламой

28 марта 2023, 10:36
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске контора рассылала «рекламу», похожую на квитанции, и привлекла внимание УФАС. Омичи неоднократно жаловались на эту фирму из-за подозрительных извещений.

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что после жалобы омича на подозрительные «квитанции» ведомство провело проверку. Поддельные квитанции сочли рекламой, которая может ввести людей в заблуждение.

В антимонопольную службу обратился омич с жалобой на то, что в его почтовый ящик попадают листовки с рекламой поверки приборов учета водоснабжения. Предлагают в листовках «Метрологический учет приборов ЖКХ г. Омск…». Но абонентский номер из листовки принадлежит предпринимателю, у которого нет соответствующей аккредитации.

В ведомстве сообщили, что внешний вид листовки похож на квитанцию по оплате ЖКХ и может ввести людей в заблуждение. Такую рекламу признали ненадлежащей, поскольку поверку счетчиков по закону может проводить только аккредитованная организация.

Отметим, что по указанному ведомством номеру телефона с листовки находится некая «Городская сервисная служба», на которую массово жалуются омичи в отзывах на городских картах в сети Интернет. Горожане не первый год обвиняют компанию в мошеннических схемах.

Фото: скриншот интерактивной карты
Возвращение блудного мошенника. Омичи вновь стали получать «убедительные» квитанции
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Жалобы#УФАС#Поверка счетчиков#Реклама#Штраф#Мошенники#Новости#Омск#Омская область
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