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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Омской области пропала без вести 74-летняя пенсионерка

28 марта 2023, 12:44
Фото: Город55
иллюстрация
Женщина пропала 21 февраля 2023.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в поселке Ачаирский пропала без вести 74-летняя пенсионерка. Она ушла из дома 21 февраля 2023 и до сих пор ничего неизвестно о ее нахождении.

«Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы вьющиеся короткие седые, лицо овальное, смуглое, брови дугообразные, нос средний. На момент ухода была одета в пуховик черного цвета, брюки черного цвета, свитер черного цвета без надписей, сапоги черного цвета», — уточняют в полиции.
Фото: Управление МВД России по Омской области

Сейчас ее ищут сотрудники отдела МВД России по Омскому району.

Напомним, что недавно разыскивали 85-летней пенсионерку, которая пропала в начале марта 2023 года.

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#Ксения Карагодина#Полиция#Пропал человек#Пропала женщина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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