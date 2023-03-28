В Омской области пропала без вести 74-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в поселке Ачаирский пропала без вести 74-летняя пенсионерка. Она ушла из дома 21 февраля 2023 и до сих пор ничего неизвестно о ее нахождении.
«Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы вьющиеся короткие седые, лицо овальное, смуглое, брови дугообразные, нос средний. На момент ухода была одета в пуховик черного цвета, брюки черного цвета, свитер черного цвета без надписей, сапоги черного цвета», — уточняют в полиции.
Сейчас ее ищут сотрудники отдела МВД России по Омскому району.
Напомним, что недавно разыскивали 85-летней пенсионерку, которая пропала в начале марта 2023 года.