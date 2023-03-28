Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В «ОмскВодоканале» сообщают, что 3 апреля с 11:00 до 19:00 часов жители центра останутся без воды. Омичам предоставят машину с питьевой водой на все дни ремонта.
Водоснабжение отключат для замены аварийной задвижки по ул. Чернышевского- Яковлева.
Под отключение попадают:
4 апреля в связи с аварийной заменой на улице Нефтезаводская, д. 44а отключат холодную воду. Отключение пройдет с 10:00 до 15:00 на ул. Нефтезаводская, д. 50, д. 50а, д. 50/1 и ул. 1-Заводская, д. 19, д. 21, д. 21/2, д. 31а, д. 23, д. 23а, д. 23/3, д. 25/5, д. 25, д. 14.
5 апреля для замены задвижки отключат водопровод к мкр. Входной. С 02:00 до 23:00 без воды останутся жители: