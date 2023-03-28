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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Тренировка перед летними отключениями. Омичей предупредили об отсутствии воды

28 марта 2023, 09:59
Фото: Город55

В начале апреля омичи останутся без холодной воды

Публикуем список адресов.

В «ОмскВодоканале» сообщают, что 3 апреля с 11:00 до 19:00 часов жители центра останутся без воды. Омичам предоставят машину с питьевой водой на все дни ремонта.

Водоснабжение отключат для замены аварийной задвижки по ул. Чернышевского- Яковлева.

Под отключение попадают:

  • ул. Герцена, 34 (торгово-развлекательный комплекс 6 эт.);
  • ул. Герцена, 36 (торговый центр 4 эт.);
  • ул. Рабиновича, 108/1 (адм. здание 3 эт.);
  • ул. Рабиновича, 108 (адм. здание 2 эт.);
  • ул. Рабиновича, 91 (ж/д 9 эт.);
  • ул. Чернышевского, 2/8 (адм. здание 8 эт.);
  • ул. Гусарова, 33 к8 (адм. здание 1 эт.);
  • ул. Гусарова, 33 к10 (адм. здание 1 эт.);
  • ул. Гусарова, 33 (центральный рынок 1эт.);
  • ул. Чернышевского, 3 (ж/д 9 эт.);
  • ул. Яковлева, 147 (ж/д 5 эт.);
  • ул. Чернышевского, 4 (адм. здание 3 эт.).

4 апреля в связи с аварийной заменой на улице Нефтезаводская, д. 44а отключат холодную воду. Отключение пройдет с 10:00 до 15:00 на ул. Нефтезаводская, д. 50, д. 50а, д. 50/1 и ул. 1-Заводская, д. 19, д. 21, д. 21/2, д. 31а, д. 23, д. 23а, д. 23/3, д. 25/5, д. 25, д. 14.

5 апреля для замены задвижки отключат водопровод к мкр. Входной. С 02:00 до 23:00 без воды останутся жители:

  • мкр. Входной 101; 32/1, 32/2, 32/3; 13/3; 10б; 19/1; 23/1; 29/1; 22/2; 1/1; 22/1; 3/2; 19 а; 3/3; 3; 100; 9/2; 18/2; 99;
  • мкр. Челябинская 2;
  • мкр. Котельная «Октан»;
  • Коттеджный поселок мкр. Входной, ст. Пламя;
  • п. Северный, Северный1 +ВРК;
  • п. Приветное ул. Лесная, ул. Дружбы;
  • с. Лузино ул. Транспортная19;
  • Микрорайон 2888 км №4,5,6,7,8;
  • ВРК -2884км;
  • п. Петровка;
  • жилые дома ПМС-22 №4,5,6,7,8.
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#Ксения Карагодина#Омск#Вода#Холодная вода#Отключение воды#Отключение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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