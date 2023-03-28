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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:56

В Госдуме прогнозируют распространение ВИЧ-инфекции в России

28 марта 2023, 10:55
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в российских регионах могут увеличиться.

Рост числа заболевших объясняется прогрессом медицины. Сейчас появились методы лечения, благодаря которым зараженные пациенты могут жить полноценной жизнью, которая ранее была для них недоступна из-за других заболеваний, передает Общественная служба новостей.

Предотвратить распространение вируса иммунодефицита человека можно путем соблюдения мер индивидуальной безопасности. Специалисты отмечают, что большая часть случаев заражения происходит половым путем, другие способы передачи инфекции крайне редки.

Представитель нижней палаты парламента напомнил, что каждый год необходимо сдавать анализы на ВИЧ, гепатит В и С. Эти заболевания также передаются половым путем.

Ранее СМИ сообщали, что в девяти российских регионах отмечена первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции.

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