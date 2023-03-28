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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Ушел из жизни глава поселения Русско-Полянского района Омской области

28 марта 2023, 13:08
Фото: Город55
29 марта в 14:30 в с. Черлакское пройдет прощание.

Администрация Русско-Полянского района сообщает, что 26 марта из жизни ушел глава администрации Сибирского сельского поселения Игнатьев Владимир Иванович.

«Прощанье состоится 29 марта в 14:30 в с. Черлакское, Нововаршавского района», — уточнили в администрации.
Фото: Администрация Русско-Полянского района

Владимир Иванович родился 7 марта 1961 года в совхозе им. 19-го Партсъезда Железинского района Павлодарской области республики Казахстан. А в 11 лет переехал с родителями в совхоз «Черлакский» Нововаршавского района Омской области.

В 2014 году его избрали Главой Сибирского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области. Отметим, что спустя 5 лет его переизбрали на второй срок.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

#Ксения Карагодина#Умер#Глава района#Общество#Город#Происшествия#Похороны#Новости#Игнатьев Владимир Иванович#Омск
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