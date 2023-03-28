Ушел из жизни глава поселения Русско-Полянского района Омской области

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Администрация Русско-Полянского района сообщает, что 26 марта из жизни ушел глава администрации Сибирского сельского поселения Игнатьев Владимир Иванович.
«Прощанье состоится 29 марта в 14:30 в с. Черлакское, Нововаршавского района», — уточнили в администрации.
Владимир Иванович родился 7 марта 1961 года в совхозе им. 19-го Партсъезда Железинского района Павлодарской области республики Казахстан. А в 11 лет переехал с родителями в совхоз «Черлакский» Нововаршавского района Омской области.
В 2014 году его избрали Главой Сибирского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области. Отметим, что спустя 5 лет его переизбрали на второй срок.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.