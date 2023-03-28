Так, одна из строительных компаний ищет в команду сметчика, специалисту готовы платить зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить составление смет строительно-монтажных работ, составление отчетов, мониторинг цен, общение с заказчиком. Кандидату необходимо иметь высшее образование и стаж не меньше 5 лет.