Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
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Updated Сегодня, 02:27
Сервис по поиску работы Зарплата.ру выяснил, какие вакансии в Омской области стали самыми высокооплачиваемыми в марте.
Так, одна из строительных компаний ищет в команду сметчика, специалисту готовы платить зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить составление смет строительно-монтажных работ, составление отчетов, мониторинг цен, общение с заказчиком. Кандидату необходимо иметь высшее образование и стаж не меньше 5 лет.
Менеджера по продаже памятников ждет заработная плата до 200 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен, но необходимы личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, организованность, стрессоустойчивость.
В один из омских фитнес-центров требуется на работу тренер, которому обещают платить до 150 тысяч рублей. Кандидату обязательно необходимо иметь профильное образование или сертификат, опыт работы приветствуется.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.