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Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Тренер, сметчик и продавец памятников. Кому в Омске платят самые высокие зарплаты

28 марта 2023, 02:26
Фото: 1MI
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Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске

Специалисты могут получать до 200 тысяч рублей.

Сервис по поиску работы Зарплата.ру выяснил, какие вакансии в Омской области стали самыми высокооплачиваемыми в марте.

Так, одна из строительных компаний ищет в команду сметчика, специалисту готовы платить зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. В обязанности работника будет входить составление смет строительно-монтажных работ, составление отчетов, мониторинг цен, общение с заказчиком. Кандидату необходимо иметь высшее образование и стаж не меньше 5 лет.

Менеджера по продаже памятников ждет заработная плата до 200 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен, но необходимы личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, организованность, стрессоустойчивость.

В один из омских фитнес-центров требуется на работу тренер, которому обещают платить до 150 тысяч рублей. Кандидату обязательно необходимо иметь профильное образование или сертификат, опыт работы приветствуется.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы. Основные вакансии предприятий — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.

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