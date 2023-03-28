Суд маньяка, «пьяные» свиристели и «двушка» по соседству с губернатором. Омск сегодня

СУ СК РФ по Омской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 63-летнего маньяка по прозвищу «Форточник», которого обвиняют в серии изнасилований, совершенных в прошлые годы. Обвиняемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 гг. совершил 7 изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера. Установлено, что все преступления проходили по одному сценарию. «Форточник» следил за женщинами, которые жили на первом этаже. Через форточку он пробирался в квартиры и чтобы женщины не смогли увидеть его лицо, он выключал свет и светил им в лицо фонариком. А после сбегал через форточки. Раскрытием преступлений занималась следственно-оперативная группа. И наконец, 13 сентября 2022 года маньяка поймали. Он не признавал вину, пока его не опознали женщины. После этого он был взят под стражу. Сейчас следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передают в суд.