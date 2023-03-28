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Суд маньяка, «пьяные» свиристели и «двушка» по соседству с губернатором. Омск сегодня

28 марта 2023, 16:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский маньяк по прозвищу «Форточник» предстанет перед судом

СУ СК РФ по Омской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 63-летнего маньяка по прозвищу «Форточник», которого обвиняют в серии изнасилований, совершенных в прошлые годы. Обвиняемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 гг. совершил 7 изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера. Установлено, что все преступления проходили по одному сценарию. «Форточник» следил за женщинами, которые жили на первом этаже. Через форточку он пробирался в квартиры и чтобы женщины не смогли увидеть его лицо, он выключал свет и светил им в лицо фонариком. А после сбегал через форточки. Раскрытием преступлений занималась следственно-оперативная группа. И наконец, 13 сентября 2022 года маньяка поймали. Он не признавал вину, пока его не опознали женщины. После этого он был взят под стражу. Сейчас следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передают в суд.

 

Доказательства собраны. Омский маньяк по прозвищу «Форточник» предстанет перед судом
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Новость №2. В Омске можно встретить пьяненьких свиристелей

В Омске можно увидеть «оцепеневших» свиристелей. Все дело в том, что птички пьянеют от забродивших по весне ягод рябины, а также замерзают и падают от поедания холодных ягод в большом количестве. Птички «оживают» когда их метаболизм «разгоняется» и ягоды внутри согреваются. Об этом сообщили в пресс-службе охраны животного мира Омской области. Отметим, что нести домой птичку не рекомендуют. Она может быть переносчиком опасных болезней для человека, а также ваших домашних любимцев. Но если свиристель лежит в опасном месте ее можно переложить на газон, где она сможет прийти в себя. Но обязательно нужно пользоваться перчатками.

Омичей попросили не трогать голыми руками пьяненьких свиристелей
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Новость №3. В Омске за 28 млн продают квартиру, расположенную по соседству с Бурковым

В Омске за 27 900 000 рублей продают двухкомнатную квартиру в элитном доме на ул. Красина, 6. Отметим, что пространная «двушка» находится по соседству с губернатором. В объявлении уточнили, что в квартире уже есть вся необходимая мебель и бытовая техника, а также установлена приточно-вытяжная система и система кондиционирования. В элитном доме есть лифт с выходом на парковку, огороженный двор, видеонаблюдение, охрана, детская площадка и консьерж. В общем, все под стать элитной недвижимости.

По соседству с Бурковым. В Омске выставили на продажу квартиру за 28 млн
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