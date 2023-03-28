Стоматолог рассказал о частых причинах появления повышенной чувствительности зубов

По словам специалиста, причиной истончения зубной эмали может стать неправильно подобранная зубная щетка со слишком жесткой щетиной или чрезмерное надавливание при чистке зубов, бруксизм (скрежет зубами во сне) или неправильный прикус. Кроме того, истиранию зубной эмали способствует чистка зубов сразу после употребления кофе или апельсина, так как в подобных случаях щетка втирает кислоту в эмаль. Нарушение целостности эмали может быть вызвано в том числе кариесом, трещинами или сколами, либо повреждениями, полученными в процессе домашнего отбеливания, а также целым рядом других причин, рассказал Ожерельев.