Стоматолог рассказал о частых причинах появления повышенной чувствительности зубов

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Он пояснил, что если естественная защита нарушается, то зубы начинают болезненно реагировать на горячее, холодное, сладкое и кислое, пишет Pravda.Ru.
По словам специалиста, причиной истончения зубной эмали может стать неправильно подобранная зубная щетка со слишком жесткой щетиной или чрезмерное надавливание при чистке зубов, бруксизм (скрежет зубами во сне) или неправильный прикус. Кроме того, истиранию зубной эмали способствует чистка зубов сразу после употребления кофе или апельсина, так как в подобных случаях щетка втирает кислоту в эмаль. Нарушение целостности эмали может быть вызвано в том числе кариесом, трещинами или сколами, либо повреждениями, полученными в процессе домашнего отбеливания, а также целым рядом других причин, рассказал Ожерельев.
Как отметил стоматолог, для восстановления прочности зубной эмали необходимо очистить зубы от налета, снять зубной камень, вылечить кариес и укрепить эмаль средствами, содержащими фтор и кальций. Подойдут и специальные ополаскиватели для чувствительных зубов, а при бруксизме следует начать пользоваться во время ночного сна индивидуально изготовленными капами. Однако в любом случае при наличии проблем с чувствительностью зубов первым делом следует посетить стоматолога, так как только он сможет провести необходимый осмотр и назначить лечение, подытожил эксперт.