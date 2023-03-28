Сотрудники Лувра объявили забастовку против пенсионной реформы

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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На сайте Лувра сообщается: «Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт этим утром».
Ранее было сообщено, что во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции демонстранты сожгли несколько полицейских машин, пишет RT.
В Париже улицы оказались завалены горами мусора на фоне массовых протестов против пенсионной реформы. Около 7500 тонн мусора находится в очереди на вывоз, что приводит к неприятному запаху и неудобствам для жителей.