Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Самарскую пенсионерку с 20 собаками в квартире засудили соседи

28 марта 2023, 10:54
В Самаре жители многоэтажки на улице Бубнова подали в суд на соседку, которая содержала в однокомнатной квартире 20 собак. По итогам заседания суд постановили передать животных в приют.

Соседи жаловались на шум, грязь и резкий запах от большого количества собак, передает Общественная служба новостей.

Сообщается, что проблемы начались примерно 10 лет назад. Жительница многоэтажки и проживающая с ней дочь стали брать домой животных. Сначала это были кошки, потом – собаки. Спустя несколько лет дочь пенсионерки переехала. Жильцы подсчитали, что в однокомнатной квартире обитает более 20 домашних питомцев. Собачий лай слышен круглосуточно. В доме грязно, постоянно чувствуется неприятный запах, а тараканов приходится выгребать ведрами. Несколько семей, проживающих в этом подъезде, уже съехали, не выдержав антисанитарии.

Соседям не удалась мирным путем урегулировать проблему, поэтому они составили коллективный иск. Суд постановил передать питомцев в приют 27 марта. Сообщается, что пенсионерка никого не впустила.

На то, чтобы выполнить судебное постановление жительнице дома предоставили 5 дней. За это время квартира должна быть освобождена от животных и приведена в порядок. За неисполнение предписания пенсионерку привлекут к административной ответственности. Если в установленный срок животные останутся в квартире, то 30 марта квартира будет вскрыта в принудительном порядке.

Подпишитесь
До 6 тысяч рублей в месяц. Сколько в Омске стоит подготовить ребенка к школе
Сегодня, 08:17
При заморозках прокат поставят на паузу. В Омске стартовал сезон самокатов
Вчера, 07:05
«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки
Сегодня, 05:25
Тренировка перед летними отключениями. Омичей предупредили об отсутствии воды
Сегодня, 09:59
По соседству с Бурковым. В Омске выставили на продажу квартиру за 28 млн
Сегодня, 11:00
Кредиторы потребовали от омского бизнесмена Сергея Дворниченко почти 2 миллиарда
Сегодня, 07:02