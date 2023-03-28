Самарскую пенсионерку с 20 собаками в квартире засудили соседи

Сообщается, что проблемы начались примерно 10 лет назад. Жительница многоэтажки и проживающая с ней дочь стали брать домой животных. Сначала это были кошки, потом – собаки. Спустя несколько лет дочь пенсионерки переехала. Жильцы подсчитали, что в однокомнатной квартире обитает более 20 домашних питомцев. Собачий лай слышен круглосуточно. В доме грязно, постоянно чувствуется неприятный запах, а тараканов приходится выгребать ведрами. Несколько семей, проживающих в этом подъезде, уже съехали, не выдержав антисанитарии.