Самарскую пенсионерку с 20 собаками в квартире засудили соседи

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Соседи жаловались на шум, грязь и резкий запах от большого количества собак, передает Общественная служба новостей.
Сообщается, что проблемы начались примерно 10 лет назад. Жительница многоэтажки и проживающая с ней дочь стали брать домой животных. Сначала это были кошки, потом – собаки. Спустя несколько лет дочь пенсионерки переехала. Жильцы подсчитали, что в однокомнатной квартире обитает более 20 домашних питомцев. Собачий лай слышен круглосуточно. В доме грязно, постоянно чувствуется неприятный запах, а тараканов приходится выгребать ведрами. Несколько семей, проживающих в этом подъезде, уже съехали, не выдержав антисанитарии.
Соседям не удалась мирным путем урегулировать проблему, поэтому они составили коллективный иск. Суд постановил передать питомцев в приют 27 марта. Сообщается, что пенсионерка никого не впустила.
На то, чтобы выполнить судебное постановление жительнице дома предоставили 5 дней. За это время квартира должна быть освобождена от животных и приведена в порядок. За неисполнение предписания пенсионерку привлекут к административной ответственности. Если в установленный срок животные останутся в квартире, то 30 марта квартира будет вскрыта в принудительном порядке.