С апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%

Средняя пенсия в Омской области в настоящее время составляет 18 220 рублей. А получают ее 566 тысяч человек. Напомним, что за год снизилось число омичей, которые получают пенсии по старости (с 476,6 тысячи человек до 471,1 тысячи). А средний размер пенсий в начале 2022 года составлял 15 886,8 рублей.