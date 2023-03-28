С апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%

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С 1 апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Такое постановление утвердили в правительстве Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Социального фонда по Омской области.
Индексация затронет около 50 тысяч омских пенсионеров. В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на это предусмотрен 191 миллион рублей. Социальные пенсии получают люди, у которых нет необходимого стажа для начисления страховой пенсии. Такие выплаты также положены при потере кормильца и инвалидам.
Средняя пенсия в Омской области в настоящее время составляет 18 220 рублей. А получают ее 566 тысяч человек. Напомним, что за год снизилось число омичей, которые получают пенсии по старости (с 476,6 тысячи человек до 471,1 тысячи). А средний размер пенсий в начале 2022 года составлял 15 886,8 рублей.