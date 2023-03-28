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РЖД выражают несогласие с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

28 марта 2023, 17:06
Фото: 1MI
РЖД выражают свое несогласие с выводами Генпрокуратуры и Федерального казначейства о нарушениях при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба. Об этом сообщил генеральный директор монополии Олег Белозеров. По этому поводу в своем письме он изложил позицию компании.

Как сообщила представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина, отставание идет по первому этапу реализации проекта по развитию БАМа и Транссиба и по второму. Обнаруживается много нарушений. Об этом пишет ria.ru.

Белозеров отметил, что РЖД взаимодействуют с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Подробно разбираются все элементы нарушений. Прокуратура представляет собой орган, надзирающий за законодательством. Он отметил, что на проверку Федерального казначейства должна была быть ссылка. РЖД активно дискутируют и с несколькими позициями не согласны.

По словам Белозерова, РЖД - хозяйствующий объект. Соответственно, что делать, а что нет, решать только РЖД. Было подписано встречное письмо в Федеральное казначейство, в котором около 700 листов. В письме говорится о позиции РЖД со ссылкой на законодательство.

Прокуратура считает, что объект должен быть сделан от начала до конца. В связи с этим он привел пример того, что несданный объект считается, если трава не засеяна и не стоит шумозащитный экран. Все требования не выполнены. При этом необходимо смотреть на проблему с разных сторон. Об этом сообщил Белозеров.

Он также отметил, что РЖД плотно контактируют со всеми проверяющими.

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