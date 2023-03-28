РЖД выражают несогласие с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Прокуратура считает, что объект должен быть сделан от начала до конца. В связи с этим он привел пример того, что несданный объект считается, если трава не засеяна и не стоит шумозащитный экран. Все требования не выполнены. При этом необходимо смотреть на проблему с разных сторон. Об этом сообщил Белозеров.