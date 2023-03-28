Ректор СКФУ: В Ставропольском крае запускают новую образовательную программу

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
О первом в стране проекте, который направлен на приобретение профобразования в области уличной культуры и спорта, рассказали на пресс-конференции, проведенной 28 марта, сообщает newstracker.
На мероприятии объявили о начале регистрации участников программы повышения квалификации «Менеджмент уличных культур», которая стартовала на базе СКФУ.
В пресс-конференции принимали участие заместитель главы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, а также Валентин Работенко, глава общероссийской ОО «Улицы России», советник губернатора региона по молодежной политике.
Во время своего выступления на пресс-конференции Дмитрий Беспалов, ректор СКФУ, рассказал, что в университете отмечается динамичное развитие молодежных трендов региона. Ректор отметил, что вуз стал центром притяжения талантливых и спортивных людей Северного Кавказа, и сообщил, что программа по созданию в России профессионального образования в области уличной культуры будет способствовать формированию нового культурного кода страны и популяризации спорта и здорового образа жизни среди российских граждан.
Этот уникальный проект станет для выпускников вузов и колледжей новой возможностью — участники программы смогут получать знания и совершенствовать навыки в социальном и бизнес-проектировании, изучать действующие методы командного управления и привлечения ресурсов в свое сообщество. Сегодняшние участники программы первыми в стране получат удостоверения государственного образца о прохождении повышения квалификации в области уличной культуры и спорта.
Целью программы «Менеджмент уличных культур» является получение профессиональных компетенций в области менеджмента уличных культур. Участниками программы могут стать граждане, уже имеющие высшее и среднее специальное образование, а также студенты вузов и колледжей.
По данным, озвученным председателем ОО «Улицы России», в рамках проекта участникам предоставляются все материалы, необходимые для получения государственного официального образования в большой индустрии уличной культуры. Пока это касается только программы повышения квалификации. Тем не менее Работенко убежден, что на базе СКФУ в дальнейшем будут разработаны и программы для получения дипломов о высшем образовании.
Все участники программы, закончившие обучение, станут обладателями удостоверений о повышении квалификации государственного образца. Обучение будет проводиться в формате онлайн и рассчитано на 108 академических часов. Курс разделен на 3 модуля: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». В каждом из модулей содержатся лекционный материал и практические задания. Обучение проводится при участии ведущих экспертов в области уличной культуры и спорта.