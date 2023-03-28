Ректор СКФУ: В Ставропольском крае запускают новую образовательную программу

По данным, озвученным председателем ОО «‎Улицы России», в рамках проекта участникам предоставляются все материалы, необходимые для получения государственного официального образования в большой индустрии уличной культуры. Пока это касается только программы повышения квалификации. Тем не менее Работенко убежден, что на базе СКФУ в дальнейшем будут разработаны и программы для получения дипломов о высшем образовании.