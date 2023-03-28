Провалились, но спаслись. Дети в Омске решили погулять по тонкому льду на Иртыше

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что вчера около 15 часов в дежурную часть отдела полиции № 7 позвонила женщина и рассказала, что заметила на Иртыше двоих подростков. Она проезжала по мосту им. 60 лет ВЛКСМ.
Информацию незамедлительно передали в МЧС и к мосту выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что 11-летняя девочка и 12-летний мальчик переходили реку с левого берега на правый. Провалились под лед. Выбраться смогли самостоятельно, забрались на льдину. Спасатели доставили ребят на берег.
Промокших и испуганных подростков осмотрели медики, сейчас их жизни ничего не угрожает. Ребят отпустили домой. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу инспекторы ПДН.
Омская полиция просит родителей разъяснять детям опасность выхода на лед весной. Это прямая угроза их здоровью и жизни.
«Скоро начнется весенний ледоход на Иртыше, что всегда привлекает подростков. Расскажите детям, что категорически нельзя подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берегов, ходить и кататься на них. Пресекайте попытки выхода детей на лед, беспечность может обернуться трагедией», — порекомендовали в полиции.
Обновлено: пожарно-спасательная служба Омской области опубликовала видео со спасением детей со льдины.