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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Политолог назвал причины продолжения сотрудничества России и Японии

28 марта 2023, 12:17
Политолог Виталий Наумкин рассказал, почему Токио продолжит свое участие в проектах Российской Федерации на Сахалине.

Как сообщает Общественная служба новостей, эксперт отметил, что Япония поставила интересы экономики и бизнеса выше политических амбиций. Об этом свидетельствует недавнее заявление премьера страны Кисиды о продолжении участия Токио в энергетических проектах Российской Федерации на Сахалине. При этом Наумкин заявил, что другим странам, прежде чем выходить из проектов РФ, необходимо задуматься, какой вред это причинит их бизнесу и экономике.



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