Политолог назвал причины продолжения сотрудничества России и Японии

Как сообщает Общественная служба новостей, эксперт отметил, что Япония поставила интересы экономики и бизнеса выше политических амбиций. Об этом свидетельствует недавнее заявление премьера страны Кисиды о продолжении участия Токио в энергетических проектах Российской Федерации на Сахалине. При этом Наумкин заявил, что другим странам, прежде чем выходить из проектов РФ, необходимо задуматься, какой вред это причинит их бизнесу и экономике.