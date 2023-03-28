По соседству с Бурковым. В Омске выставили на продажу квартиру за 28 млн

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омске почти за 28 млн продают квартиру в элитном доме на ул. Красина, 6. Отметим, что большая «двушка» расположена по соседству с губернатором.
«Просторная 2-х комнатная квартира (планировка позволяет перепланировать в 3-х комнатную). Произведена отделка с использованием качественных материалов от хороших производителей. Установлена приточно-вытяжная система, система кондиционирования. Полностью укомплектована бытовой техникой и мебелью. ''Заезжай и живи''», — указали в объявлении.
Вдобавок в доме есть лифт с выходом на парковку, огороженный красивый двор, видеонаблюдение, охрана, детская площадка и консьерж. В общем, все под стать элитной недвижимости.