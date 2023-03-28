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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

По соседству с Бурковым. В Омске выставили на продажу квартиру за 28 млн

28 марта 2023, 11:00
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске выставили на продажу квартиру, расположенную по соседству с Бурковым

Квартира площадью в 127 м² стоит 27 900 000 рублей.

В Омске почти за 28 млн продают квартиру в элитном доме на ул. Красина, 6. Отметим, что большая «двушка» расположена по соседству с губернатором.

«Просторная 2-х комнатная квартира (планировка позволяет перепланировать в 3-х комнатную). Произведена отделка с использованием качественных материалов от хороших производителей. Установлена приточно-вытяжная система, система кондиционирования. Полностью укомплектована бытовой техникой и мебелью. ''Заезжай и живи''», — указали в объявлении.
Фото: ЦИАН (скриншот)

Вдобавок в доме есть лифт с выходом на парковку, огороженный красивый двор, видеонаблюдение, охрана, детская площадка и консьерж. В общем, все под стать элитной недвижимости.

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#Ксения Карагодина#Квартира#Продажа#Объявление#Губернатор#Общество#Город#Деньги#Новости#Омск#Омская область
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